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    Військові злочини росіян ніхто не забуде

    • Ірина Венедіктова

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    Окупаційні адміністрації активізували незаконну діяльність - Військові злочини росіян ніхто не забуде
    Окупаційні адміністрації активізували незаконну діяльність
    фото з відкритих джерел

    Зафіксовано порушення положень Женевської конвенції

    Депортація, а не «евакуація» і відлов «призовників» на окупованих територіях – розпочато розслідування воєнних злочинів

    Окупаційні адміністрації на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей протягом останніх днів здійснюють незаконне переміщення населення до РФ, а чоловіків, навпаки, не випускають, примушуючи до вступу до лав так званих «збройних сил ЛНР і ДНР».

    За цими фактами Луганська та Донецька обласні прокуратури вже зареєстрували кримінальні провадження щодо порушення законів та звичаїв війни (ч.1. ст. 438 КК України).

    Під виглядом так званої «евакуації», для якої немає жодних підстав, здійснюється фактично депортація українських громадян, які є цивільними особами, на територію Російської Федерації. Серед них незахищені категорії наших громадян: діти-сироти, учні інтернатів, пацієнти психоневрологічних лікувальних закладів.

    Ці дії призводять до порушення положень ст. 49 Женевської конвенції (ІV) про захист жертв війни від 1949 року та ст. 85 (4)(а) Додаткового протоколу 1 до Женевських конвенцій, і є воєнними злочинами.

    Водночас ватажки «ЛНР» та «ДНР» примушують мешканців ставати на військовий облік, приймати присягу на вірність окупаційній адміністрації, присвоюючи їм «військові звання». Мешканцям надсилають «повістки», погрожуючи кримінальною відповідальністю за ухилення від вступу до їхніх лав. Також відбуваються незаконні затримання посеред вулиць та примусову доставку до «призовних пунктів».

    Такі дії окупаційних адміністрацій є незаконними. Це серйозне порушення норм міжнародного гуманітарного права, передбачених, зокрема, статтями 51, 147 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни та визнаються воєнними злочинами.

    Такі дії вчиняються окупаційними адміністраціями не вперше. Органами прокуратури вже здійснюються процесуальне керівництво в кримінальних провадженнях за аналогічними фактами. 4 лютого 2022 року, зокрема, вже було повідомлено про підозру «начальнику відділу військового комісаріату «ЛНР» по Жовтневому та Ленінському районах» за ч.1 ст. 438, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України.

    Разом з тим, на фоні останніх подій окупаційні адміністрації активізували незаконну діяльність з примушування до вступу в так звані збройні сили «ЛНР» та «ДНР».

    Особи, які не бажають вступати до незаконних збройних формувань є жертвами міжнародного злочину та потребують відповідного захисту від кримінального правопорушення. Стаття 51 Женевської Конвенції IV передбачає, що особи, що перебувають під захистом, не можуть бути примушені виконувати будь-яку роботу, що передбачала б їхню участь у воєнних операціях.

    У зв’язку з цим органи прокуратури вносять відповідні відомості до ЄРДР за ст. 438 КК України та закликають громадян, щодо яких вчиняються такі воєнні злочини, інформувати українські органи прокуратури та правопорядку для відповідного реагування.

    Інформацію щодо таких фактів можна повідомляти:
    • Офісу Генерального прокурора – [email protected]
    • Донецькій обласній прокуратурі - [email protected], +380(66)477 17 03
    • Луганській обласній прокуратурі - [email protected], (06452) 4-13-50

    Джерело: блог Ірини Венедіктової

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    Теги: бойовики на Донбасі «ДНР» «ЛНР» ОРДЛО військові розслідування Україна окуповані території депортація населення окупація евакуація
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    Військові злочини росіян ніхто не забуде