Британські ЗМІ охрестили Путіна «Гітлером 21 століття» – Геращенко

Шість британських видань на титульних сторінках вийшли із заголовками проти Путіна

Основні британські видання засудили лідера країни-акгресорки Путіна

Президента країни-агресора Володимира Путіна британські ЗМІ охрестили «Гітлером 21 століття». Про це написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

Геращенко розмістив на сторінці титульні шпальти основних британських видань. Загалом Геращенко посилається на шість видань.

«Перші сторінки британських газет сьогодні. Висновок – Путіна офіційно визнано Гітлером 21 століття. Я задоволена результатом. Шкода, що після окупації Криму пройшло аж вісім років», – написав політик.

Радник міністра вважає, що тлі російській агресії справа залишилася за малим: привести до ладу справи у Державі і стримати Путіна.

«Тепер нам залишається:

1. Стримати його спробу пограти в Афганістан на прикладі України.

2. Привести до ладу нашу державу.

3. І збудувати швидкими темпами Ізраїль, Південну Корею чи ФРГ в Україні».

Як відомо, Україна вводить надзвичайний стан. Це рішення Ради нацбезпеки має ще ухвалити Верховна Рада. Вона планує зробити це сьогодні.

В Україні можуть ввести низку обмежень. Зокрема, буде посилено охорону громадського порядку, правоохоронці мають право оглядати транспорт та перевіряти документи.

Також в Україні починає діяти режим обмеження в прикордонних регіонах.