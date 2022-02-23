  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Британські ЗМІ охрестили Путіна «Гітлером 21 століття» – Геращенко

    Шість британських видань на титульних сторінках вийшли із заголовками проти Путіна - Британські ЗМІ охрестили Путіна «Гітлером 21 століття» – Геращенко
    Шість британських видань на титульних сторінках вийшли із заголовками проти Путіна
    фото: видання Mirror

    Основні британські видання засудили лідера країни-акгресорки Путіна

    Президента країни-агресора Володимира Путіна британські ЗМІ охрестили «Гітлером 21 століття». Про це написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

    Геращенко розмістив на сторінці титульні шпальти основних британських видань. Загалом Геращенко посилається на шість видань.

    «Перші сторінки британських газет сьогодні. Висновок Путіна офіційно визнано Гітлером 21 століття. Я задоволена результатом. Шкода, що після окупації Криму пройшло аж вісім років», – написав політик.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Британські ЗМІ охрестили Путіна «Гітлером 21 століття» – Геращенко
    Британські ЗМІ охрестили Путіна «Гітлером 21 століття» – Геращенко
    Британські ЗМІ охрестили Путіна «Гітлером 21 століття» – Геращенко
    Британські ЗМІ охрестили Путіна «Гітлером 21 століття» – Геращенко
    Британські ЗМІ охрестили Путіна «Гітлером 21 століття» – Геращенко
    Британські ЗМІ охрестили Путіна «Гітлером 21 століття» – Геращенко

    Радник міністра вважає, що тлі російській агресії справа залишилася за малим: привести до ладу справи у Державі і стримати Путіна.

    «Тепер нам залишається:

    1. Стримати його спробу пограти в Афганістан на прикладі України.

    2. Привести до ладу нашу державу.

    3. І збудувати швидкими темпами Ізраїль, Південну Корею чи ФРГ в Україні».

    Як відомо, Україна вводить надзвичайний стан. Це рішення Ради нацбезпеки має ще ухвалити Верховна Рада. Вона планує зробити це сьогодні.

    В Україні можуть ввести низку обмежень. Зокрема, буде посилено охорону громадського порядку, правоохоронці мають право оглядати транспорт та перевіряти документи.

    Також в Україні починає діяти режим обмеження в прикордонних регіонах.

    Читайте також: Псевдоісторична промова Путіна шокувала планету. Реакція світової преси
    Теги: Росія Антон Геращенко війна Афганістан надзвичайний стан Велика Британія Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Британські ЗМІ охрестили Путіна «Гітлером 21 століття» – Геращенко