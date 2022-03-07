Микола Вікторович Басков, суд буде чесним та справедливим

ВІдомий російський співак має відповідати за свою підтримку путінської агресії

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Николай Викторович, как же так? Без театральной ухмылки, без лукавства обращаюсь к вам. Вам зачем это все понадобилось? Я многое бы сказала, но характер занимаемой должности не позволяет. В правовом государстве представитель органов правопорядка вынужден принимать любые справедливые решения без каких-либо исключений – решение и в части вашего процессуального статуса исключением также не станет.

Своими действиями вы пропагандировали, оправдывали войну, пригласили смерть в Украину и этот факт мы проигнорировать права не имеем. Вы ведь хорошо понимаете (думаю, лучше нас в Украине), что ваш призыв, распространённый в социальных сетях – это миллионы «инфицированных» вашим «мнением» граждан РФ. Часть из них пришла в наш дом с целью покончить с нами, другие потеряли своих детей, а кто-то вам просто поверил и решил в руки взять оружие.

Напомнить вам ваши же слова? Напоминаю:

«Решение о проведении специальной военной операции принято в соответствии со ст. 51 части 7 Устава ООН, которая предусматривает неотъемлемое право на индивидуальную или в коллективную самооборону»

Вы от кого, Николай Викторович, обороняться собрались? Вы успели ознакомиться с текстом вышей публикации до момента размещения?

Что вы знаете о судьбе Луганска и Донецка? Вижу, вы в совершенстве овладели навыками компьютерной грамотности и научились прямо по-пионерски пользоваться функцией «copy/paste». Ниже ваши слова, которые очевидно вам кто-то из кремлевских кабинетов переслал, а вы сознательно разместили на своей персональной странице:

«Россия, признав ЛНР и ДНР, «имеет полное право взять на себя защиту этих республик».

Каких республик? Луганск и Донецк – это Украина.

Ближе к делу, Николай Викторович Басков. С этого дня ваш процессуальный статус на территории государства Украина – подозреваемый. Иными словами, украинские прокуроры считают, что вы совершили преступление, наказание за которое предусматривает лишение свободы. Больше того, украинский суд, изучив позицию следствия и прокуратуры, пришёл к выводу о возможности удовлетворения ходатайства о вашем аресте. Для вас это в практической плоскости означает, что в самом скором будущем вы будете задержаны правоохранительными органами той страны, границу которой вы пересечёте.

Рекомендую потратить какое-то время на поиск адекватных и грамотных юристов, которых вы, убеждена, знаете. Почему это важно – потому что первые звонки, которые вы сделаете, результат не дадут. Ваши друзья во власти порекомендуют забыть об этом нелепом инциденте и продолжать богато и красиво жить. Наша же задача несколько иная – показать всему миру, что украинские прокуроры и судьи действуют исключительно в рамках закона, предоставляя подозреваемому лицу все возможности для осуществления своей защиты.

Не могу не воспользоваться вашими же словами из песни, которую спели именно вы:

«Ти мене поклич і я тебе почую,

Твої болі, твої радощі відчую.

Повертатися до тебе буду знову,

Бо в житті моєму ти не випадкова, Україна!».

Если все именно так, то Украина вас зовёт. Если вы хотите почувствовать все радости и боль Украины, мы вас приглашаем. Суд будет честным и справедливым – у вас есть моя гарантия, Николай Викторович.

Джерело: блог Ірини Венедіктової

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