Микола Вікторович Басков, суд буде чесним та справедливим
ВІдомий російський співак має відповідати за свою підтримку путінської агресії
Мовою оригіналу
Николай Викторович, как же так? Без театральной ухмылки, без лукавства обращаюсь к вам. Вам зачем это все понадобилось? Я многое бы сказала, но характер занимаемой должности не позволяет. В правовом государстве представитель органов правопорядка вынужден принимать любые справедливые решения без каких-либо исключений – решение и в части вашего процессуального статуса исключением также не станет.
Своими действиями вы пропагандировали, оправдывали войну, пригласили смерть в Украину и этот факт мы проигнорировать права не имеем. Вы ведь хорошо понимаете (думаю, лучше нас в Украине), что ваш призыв, распространённый в социальных сетях – это миллионы «инфицированных» вашим «мнением» граждан РФ. Часть из них пришла в наш дом с целью покончить с нами, другие потеряли своих детей, а кто-то вам просто поверил и решил в руки взять оружие.
Напомнить вам ваши же слова? Напоминаю:
«Решение о проведении специальной военной операции принято в соответствии со ст. 51 части 7 Устава ООН, которая предусматривает неотъемлемое право на индивидуальную или в коллективную самооборону»
Вы от кого, Николай Викторович, обороняться собрались? Вы успели ознакомиться с текстом вышей публикации до момента размещения?
Что вы знаете о судьбе Луганска и Донецка? Вижу, вы в совершенстве овладели навыками компьютерной грамотности и научились прямо по-пионерски пользоваться функцией «copy/paste». Ниже ваши слова, которые очевидно вам кто-то из кремлевских кабинетов переслал, а вы сознательно разместили на своей персональной странице:
«Россия, признав ЛНР и ДНР, «имеет полное право взять на себя защиту этих республик».
Каких республик? Луганск и Донецк – это Украина.
Ближе к делу, Николай Викторович Басков. С этого дня ваш процессуальный статус на территории государства Украина – подозреваемый. Иными словами, украинские прокуроры считают, что вы совершили преступление, наказание за которое предусматривает лишение свободы. Больше того, украинский суд, изучив позицию следствия и прокуратуры, пришёл к выводу о возможности удовлетворения ходатайства о вашем аресте. Для вас это в практической плоскости означает, что в самом скором будущем вы будете задержаны правоохранительными органами той страны, границу которой вы пересечёте.
Рекомендую потратить какое-то время на поиск адекватных и грамотных юристов, которых вы, убеждена, знаете. Почему это важно – потому что первые звонки, которые вы сделаете, результат не дадут. Ваши друзья во власти порекомендуют забыть об этом нелепом инциденте и продолжать богато и красиво жить. Наша же задача несколько иная – показать всему миру, что украинские прокуроры и судьи действуют исключительно в рамках закона, предоставляя подозреваемому лицу все возможности для осуществления своей защиты.
Не могу не воспользоваться вашими же словами из песни, которую спели именно вы:
«Ти мене поклич і я тебе почую,
Твої болі, твої радощі відчую.
Повертатися до тебе буду знову,
Бо в житті моєму ти не випадкова, Україна!».
Если все именно так, то Украина вас зовёт. Если вы хотите почувствовать все радости и боль Украины, мы вас приглашаем. Суд будет честным и справедливым – у вас есть моя гарантия, Николай Викторович.
Джерело: блог Ірини Венедіктової