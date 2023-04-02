Економіка Росії: вибір між поганим та дуже-дуже поганим варіантами
У РФ сильно погіршився торговий баланс
У п'ятницю у РФ міжбанк закрився з максимальним курсом 77,60 руб/дол. Це максимальний курс із липня-2022. І все це сталося на тлі скорочення залишків депозитів банків за останні 3 дні березня.
Під кінець березня депозити розміщені банками в центробанку скоротилися до 2,5 трлн. Здавалося б, система сушиться, вільних рублів стає замало і курс повинен падати, бо рублів мало у системі. Але зараз ця схема не працює у них. Ймовірно, торговий баланс дуже поганий став.
І ще один дуже цікавий момент.
Станом на 28 березня щоденні витрати бюджету різко скоротилися. Але щодо аналізу ліквідності банківського сектора, ми бачимо, що залишки на депозитах 29-31 березня різко впали. На цих депозитах найчастіше Мінфін розміщує у банках вільну ліквідність. А це, у свою чергу вказує, що гроші на рахунках уряду різко скорочуються. Бо треба фінансувати війну
Точні дані щодо видатків бюджету ми дізнаємось у понеділок, поки це попередні висновки.
Якщо мої попередні припущення виявляться вірними, то в квітні їм доведеться знову на всю котушку включати розміщення ОФЗ (читай – друкувати гроші), або продавати якісь активи з ФНБ.
Є ще варіант, ЦБ може до 2 трлн рублів, виданих банкам, додати ще кілька. Що загалом теж поганий для них варіант.
У них взагалі зараз усі варіанти погані. Їм доводиться робити вибір між поганим, і дуже-дуже поганим.
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