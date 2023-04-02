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Росіяни обстріляли Куп'янський район: загинув чоловік

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Росіяни обстріляли Куп'янський район: загинув чоловік
фото ілюстративне
фото: ukr.net

Минулої доби ворог обстріляв щонайменше 14 прикордонних населених пунктів

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов заявив, що внаслідок учорашніх обстрілів Куп'янського району загинув 43-річний місцевий житель. Ще одного чоловіка госпіталізували у середньо тяжкому стані. Про це йдеться у телеграм голови ОДА.

Олег Синєгубов повідомив, що минулої доби ворог обстріляв щонайменше 14 прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

Під обстрілами перебували такі населені пункти: Куп'янськ, Дворічна Піщане, Крохмальне, Западне, Уди, Ветеринарне та інші.

«У селі Великий Бурлук Куп'янського району ударом ракет С-300 пошкоджено будівлі агропідприємства, у селі Подоли Куп'янського району пошкоджено приватний будинок», – йдеться у повідомленні.

Крім того, голова Харківської ОДА зазначив, що у області продовжуються роботи з розмінування. За його словами, минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили більше 6,5 га території та знешкодили 96 вибухонебезпечних предметів.

До слова, триває 403-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби ЗСУ відбили 70 атак противника. Минулої доби противник завдав 2 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив більш як 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ворог продовжує цинічно вести війну проти мирних громадян. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: розмінування будинок Олег Синєгубов ворог росія обстріл

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