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Росія провалила так званий великий «зимовий наступ» і не досягає поставлених цілей до кінця березня – ISW

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Росія провалила так званий великий «зимовий наступ» і не досягає поставлених цілей до кінця березня – ISW
Російські війська успішно провалюють так званий великий зимовий наступ
фото: Reuters

Інститут також оцінював, що Росії не вистачить бойової потужності, необхідної для проведення більш ніж однієї великої наступальної операції 

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що Росія провалила так званий "великий" зимовий наступ і не досягла поставлених цілей – повністю захопити Донецьку і Луганську області.

Військові аналітики зазначають, що російські, українські та західні джерела зазначили 1 квітня, що зимовий наступ російських військ не досягнув поставленої Кремлем мети – захоплення територій по адміністративних кордонах Донецької та Луганської областей до 31 березня.

Експерти вказують і на те, що російські військові блогери стурбовані тим, що війська РФ повинні завершити свої наступальні операції в Бахмуті та Авдіївці, щоб підготуватися до українських контрнаступів, які вони очікують між 16 квітня та 9 травня.

Військові блогери підкреслили своє розчарування тим, що протягом зими не було вирішальних боїв, і зазначили, що Росія не зможе продовжувати широкомасштабну наступальну операцію, якщо не зможе утримати під контролем Бахмут та Авдіївку впродовж наступних тижнів.

Фахівці нагадують: ISW вже давно оцінював, що російський зимовий наступ

навряд чи буде успішним через постійну нездатність командування окупантів зрозуміти часові та просторові відносини, пов'язані з такою кампанією.

Інститут також оцінював, що Росії не вистачить бойової потужності, необхідної для проведення більш ніж однієї великої наступальної операції в Донецькій і Луганській областях, а триваючі призовні кампанії в Росії та на окупованих українських територіях можуть свідчити про те, що Росія готується до нестачі резервів.

У звіті зазначається: зростаючі спекуляції щодо змін у російському військовому командуванні, ймовірно, вказують на те, що Росія може незабаром провести перестановки у вищому військовому командуванні РФ через невдалу зимову наступальну операцію.

Ключові висновки ISW:

  • Російські, українські та західні джерела відзначають, що російський зимовий наступ не зміг досягти цілей Кремля щодо захоплення всіх територій Донецької та Луганської областей до 31 березня.

  • Зростаючі спекуляції щодо змін у російському військовому командуванні, ймовірно, вказують на те, що Росія може незабаром провести перестановки у вищому військовому командуванні у зв'язку з провалом зимового наступу.

  • Російські війська провели обмежені наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна.

  • При цьому вони не здобули жодних підтверджених успіхів у Бахмуті та його околицях і продовжили наступальні операції вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк.

  • Крім того, окупанти продовжували будувати оборонні споруди на окупованому півдні України.

  • Росія розпочала піврічний призов на військову службу 1 квітня, найбільший призов з 2016 року.

  • Російські окупаційні чиновники продовжують депортувати українських дітей до Росії за програмами відпочинку та реабілітації.

  • Націоналістичні діячі РФ критикують президента Білорусі Олександра Лукашенка за те, що він не продовжує зусилля зі створення Союзної держави між Росією та Білоруссю з середини 1990-х років.

 

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Теги: росія війна Донецьк Авдіївка наступ Бахмут

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