Алкоголізм у топі причин небойових втрат росіян – британська розвідка

Британська розвідка заявляє, що значна кількість російських втрат спричинена небойовими випадками

Британська розвідка заявила про значні небойові втрати серед російських військових. Про це йдеться у огляді розвідувального співтовариства міністерства оборони Великої Британії.

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За даними розвідки, втрати армії РФ з початку повномасштабного склали до 200 000 осіб, проте значана кількість із них сталася через небойові причини. В огляді посилаються на російський телеграм-канал, який 27 березня повідомив про «надзвичайно високу» кількість інцидентів, злочинів і смертей, пов’язаних із вживанням алкоголю серед військових Росії.

«Російські командири, ймовірно, вважають поширене зловживання алкоголем дуже шкідливим для бойової ефективності. Однак, оскільки пияцтво поширене в більшій частині російського суспільства, його вже довгий час вважають прийнятною частиною військового життя, навіть під час бойових дій», – йдеться у повідомленні.

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фото: твіттер Міністерства оборони Великої Британії

Серед інших причин небойових втрат у розвідці називають: неналежне поводження зі зброєю, ДТП та травми, які пов'язані з погодними умовами, наприклад, переохолодження.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують жалітись на своє жахливе становище в Україні та постійні обстріли Збройних сил України. Військовий РФ розповів, що командування загарбникам майже нічого не видає і іноді вони повинні битися між собою за їжу.