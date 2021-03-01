Майстрам спорту з боротьби з Covid-19 слід ввести ще один рівень обмежень – «Буковельський»

Україна перебуває на 5 місці в Європі за кількістю госпіталізацій хворих з коронавірусом на 1 млн населення

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На вчерашний день в Чехии и Словакии были зафиксированы самые высокие уровни госпитализации на душу населения.

По этому там ввели новые противоэпидемические ограничения.

Комендантский час, маски и респираторы, в Чехии закрыли школы и дет.сады, в Словакии ограничили их работу.

Детальней читайте здесь :

Чехия https://bit.ly/3dZuOhY

Словакия https://bit.ly/3b0W79R

Украина сейчас находится на 5 месте в Европе по числу госпитализаций, и на 1 месте среди крупных стран (более 20 млн населения). Уровень госпитализаций приближается к отметке 500 человек на 1 млн населения.

Как известно, в И-Франковской области был введен красный уровень ограничений. Вы думаете кто-то закрыл Буковель? Как-бы не так. Подъемники в данную минуту работают, лыжники катаются. Гостиницы принимают гостей. Можете посмотреть онлайн камеры https://bit.ly/2MAntKD

Предлагаю нашим великим мастерам спорта по борьбе с коронавирусом ввести еще один уровень ограничений «Буковельский». Это означает что все запрещено, но всем пох@й и все работает.

Джерело: блог Євген Істребіна

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