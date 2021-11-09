Пандемія в Україні. Вчора ми встановили ще один антирекорд

Епідемія поступово переміщається зі сходу та півдня, до центру та на захід

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Сегодня мы установили новый печальный рекорд.

В больницах находится почти 54 тыс пациентов.

53599 (+1498) за неделю рост +3%

В реанимациях тоже рекордное число пациентов

3649 (+12) за неделею +7%

На ШВЛ – 1911 (+6), за неделю +2%

Сегодня весенний максимум превысила Житомирская область. Всего 11 областей превысили пики весны.

Сохраняют значительные темпы роста Хмельницая +7%, Ивано-Франковская +13%, Николаевская +10%, Ровенская +7%, Винницкая +22%, Черкасская +23%, Закарпатская +31% (темп роста за неделю)

Так же Киев вырос на 8% за неделю. До максимума весны осталось 11%

Динамика заполнения койкомест начала серьезно замедляться, не смотря на вчерашний значительный прирост, средний темп за неделю составил 210 коек в день.

Суточные госпитализации перешли к небольшому снижению -2% за неделю.

В то же время 7 областей за последние 7 дней показали снижение заполнения койкомест, это Днепропетровская, Харьковская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, Черновицкая и Луганская области.

Эпидемия постепенно перемещается с востока и юга, в центр и на запад.

С открытием школ конечно сильно поспешили, увы, это может иметь плохие последствия.

Берегите себя.

Джерело: блог Євген Істребіна

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