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    Думки вголос

    Пандемія в Україні. Вчора ми встановили ще один антирекорд

    Багато хворих сильно навантажують всю медичну систему - Пандемія в Україні. Вчора ми встановили ще один антирекорд
    Багато хворих сильно навантажують всю медичну систему
    фото: МОЗ України

    Епідемія поступово переміщається зі сходу та півдня, до центру та на захід

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    Сегодня мы установили новый печальный рекорд.

    В больницах находится почти 54 тыс пациентов.

    53599 (+1498) за неделю рост +3%

    В реанимациях тоже рекордное число пациентов

    3649 (+12) за неделею +7%

    На ШВЛ – 1911 (+6), за неделю +2%

    Сегодня весенний максимум превысила Житомирская область. Всего 11 областей превысили пики весны.

    Сохраняют значительные темпы роста Хмельницая +7%, Ивано-Франковская +13%, Николаевская +10%, Ровенская +7%, Винницкая +22%, Черкасская +23%, Закарпатская +31% (темп роста за неделю)

    Так же Киев вырос на 8% за неделю. До максимума весны осталось 11%

    Динамика заполнения койкомест начала серьезно замедляться, не смотря на вчерашний значительный прирост, средний темп за неделю составил 210 коек в день.

    Суточные госпитализации перешли к небольшому снижению -2% за неделю.

    В то же время 7 областей за последние 7 дней показали снижение заполнения койкомест, это Днепропетровская, Харьковская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, Черновицкая и Луганская области.

    Эпидемия постепенно перемещается с востока и юга, в центр и на запад.

    С открытием школ конечно сильно поспешили, увы, это может иметь плохие последствия.

    Берегите себя.

    Джерело: блог Євген Істребіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: смерть лікарня епідемія коронавірус
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    Пандемія в Україні. Вчора ми встановили ще один антирекорд