Пандемія в Україні. Вчора ми встановили ще один антирекорд
Епідемія поступово переміщається зі сходу та півдня, до центру та на захід
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Сегодня мы установили новый печальный рекорд.
В больницах находится почти 54 тыс пациентов.
53599 (+1498) за неделю рост +3%
В реанимациях тоже рекордное число пациентов
3649 (+12) за неделею +7%
На ШВЛ – 1911 (+6), за неделю +2%
Сегодня весенний максимум превысила Житомирская область. Всего 11 областей превысили пики весны.
Сохраняют значительные темпы роста Хмельницая +7%, Ивано-Франковская +13%, Николаевская +10%, Ровенская +7%, Винницкая +22%, Черкасская +23%, Закарпатская +31% (темп роста за неделю)
Так же Киев вырос на 8% за неделю. До максимума весны осталось 11%
Динамика заполнения койкомест начала серьезно замедляться, не смотря на вчерашний значительный прирост, средний темп за неделю составил 210 коек в день.
Суточные госпитализации перешли к небольшому снижению -2% за неделю.
В то же время 7 областей за последние 7 дней показали снижение заполнения койкомест, это Днепропетровская, Харьковская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, Черновицкая и Луганская области.
Эпидемия постепенно перемещается с востока и юга, в центр и на запад.
С открытием школ конечно сильно поспешили, увы, это может иметь плохие последствия.
Берегите себя.
Джерело: блог Євген Істребіна