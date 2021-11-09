Питання вакцинації роздробило більшість країн світу

Інтернет та соцмережі здійснили головну трансформацію. Вони дали голос мільйонам раніше безмовних людей

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Ни одно государство не может похвастаться единодушием в этом вопросе. В каждой стране можно найти тех, кто не верит в прививки. Везде есть люди, готовые протестовать против локдаунов.

Причем не особенно важно, какие именно мотивы поднимают они на свои знамена. Кто-то не верит в существование болезни. Кто-то верит в естественный иммунитет. Одни убеждены, что вакцины делали наспех. Другие – верят в мировой заговор, чипы и Билла Гейтса. Сейчас эти различия уже вторичны. По факту общество делится на тех, кто готов делать себе прививку и тех, кто наотрез отказывается.

Нужно учитывать, что полтора десятилетия назад широкополосный интернет и соцсети совершили главную трансформацию. Они дали голос миллионам прежде безмолвных людей. Но этот процесс не мог быть избирательным, а потому свой голос обрели в том числе и городские сумасшедшие.

В условные восьмидесятые адепт теории «плоской земли» был обречен считать себя одиночкой, которого окружают дураки и лицемеры. Но социальные сети позволили ему находить единомышленников, объединяться с ними в группы, создавать политический запрос и получать на него политическое предложение. Рано или поздно появляется тот, кто говорит прежде недопредставленной группе, что готов быть их публичным голосом и выступать вслух от их имени.

А теперь такой же запрос создают антивакцинаторы. Перед политиками отныне плещется целое море потенциальных избирателей, живущих во власти своих страхов. Более того – в глазах антивакцинаторов прививки угрожают их здоровью, а, значит, для них речь идет о жизни и смерти. Об эсхатологических вопросах бытия. О том «быть» им или «не быть».

Это первый уровень потребностей Маслоу. Самый базовый, на фоне которого меркнут все остальные. Антивакцинаторы в своих собственных глазах сражаются за право на жизнь и это уводит все другие различия на второй план. Вполне может быть, что на их митинге плечом к плечу стоят люди, которые имеют разные взгляды на историю и политику. Они могут молиться разным богам и иметь разных кумиров. Но их всех объединяет страх и протест. И, безусловно, возникает огромный соблазн воспользоваться этой ситуацией.

Причем, такой соблазн может возникать не только у политиков. Он может возникать у общественных деятелей и лидеров мнения. У журналистов и телеканалов. У тех, кто создает фейковые сертификаты о вакцинации и тех, кто будет продавать особо доверчивым фуфломицины для борьбы с болезнью.

На наших глазах возник глобальный рынок для подлецов и лжепропроков. Которые станут создавать себе карьеры на лозунгах борьбы за права человека. Которые станут называть ограничения – апартеидом. Призывы к вакцинации – тиранией. А тех, кто будет ссылаться на статистику, станут называть обманщиками и паникерами.

И это еще одна история про коллективное благо и индивидуальное. Потому что те, кто решат зарабатывать себе капиталы на этой ситуации – вновь окажутся перед дилеммой. С одной стороны – их личное процветание. С другой – коллективное благо в виде здоровья сограждан.

И через этот тест будут проходить все страны без исключения. Очень скоро мы сможем понять, кто какой выбор сделал на этой этической развилке. И если одних политиков будет оправдывать не очень высокий интеллект, то поведение других мы сможем объяснить лишь очень высоким уровнем беспринципности.

Хотя разница между дураками и подлецами не столь уж и велика, если мерять последствиями.

Джерело: Блог Павла Казаріна

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