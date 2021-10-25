Підраховано шанси вакцинованих потрапити до лікарні

Треба ще не забувати, що багато хто купує сертифікат про вакцинацію та псує статистику

Цифри змінюються кожного дня, але загальну картину вже можна уявити

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Наконец-то я нашел данные по госпитализациям в разрезе вакцинационого статуса.

Эффективность защиты от госпитализации :

1 доза снижает вероятность на 46,5%

2 доза снижают вероятность госпитализации на 81,3%

Данные рассчитаны на 1 млн численности по каждой группе. Численность каждой группы меняется каждый день, это я тоже учел в своих расчетах.

За период 7-24 октября в среднем каждый день госпитализировали 129 не вакцинированных человек на 1 млн

Вакцинированных 1 дозой в среднем госпитализировали 69 человек на млн.

Вакцинированных 2 дозами 24 на 1 млн в среднем.

А теперь почувствуйте разницу 129 не вакцинированных против 24 вакцинированных 2 дозами.

К сожалению нет отсчета 14 дней после второй прививки, данные были бы еще лучше. Но все равно 81% защита от госпитализации тоже отличный результат. И это еще надо сделать поправку на умственно одаренных которые купили сертификаты.

Завтра пересчитаю данные только для взрослых граждан 18+ лет. Здесь данные по всем гражданам включая детей.

Пересчитал данные только для взрослых людей 18+ лет. Данные получились еще лучше.

За период 7-24 октября среднесуточное число госпитализаций по каждой группе на 1 млн человек составило

- Не вакцинированные – 161

- Вакцинированные 1 дозой – 68

- Вакцинированные 2 дозами – 24

Отсюда получаем защиту от госпитализации :

- после 1 дозы – 57,7%

- после 2 дозы – 85%

Данные супер крутые получились. Даже не верится. Надо перепроверить еще раз. Что-то очень хорошо выходит.

Джерело: блог Євген Істребіна

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