Підраховано шанси вакцинованих потрапити до лікарні
Цифри змінюються кожного дня, але загальну картину вже можна уявити
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Наконец-то я нашел данные по госпитализациям в разрезе вакцинационого статуса.
Эффективность защиты от госпитализации :
1 доза снижает вероятность на 46,5%
2 доза снижают вероятность госпитализации на 81,3%
Данные рассчитаны на 1 млн численности по каждой группе. Численность каждой группы меняется каждый день, это я тоже учел в своих расчетах.
За период 7-24 октября в среднем каждый день госпитализировали 129 не вакцинированных человек на 1 млн
Вакцинированных 1 дозой в среднем госпитализировали 69 человек на млн.
Вакцинированных 2 дозами 24 на 1 млн в среднем.
А теперь почувствуйте разницу 129 не вакцинированных против 24 вакцинированных 2 дозами.
К сожалению нет отсчета 14 дней после второй прививки, данные были бы еще лучше. Но все равно 81% защита от госпитализации тоже отличный результат. И это еще надо сделать поправку на умственно одаренных которые купили сертификаты.
Завтра пересчитаю данные только для взрослых граждан 18+ лет. Здесь данные по всем гражданам включая детей.
Пересчитал данные только для взрослых людей 18+ лет. Данные получились еще лучше.
За период 7-24 октября среднесуточное число госпитализаций по каждой группе на 1 млн человек составило
- Не вакцинированные – 161
- Вакцинированные 1 дозой – 68
- Вакцинированные 2 дозами – 24
Отсюда получаем защиту от госпитализации :
- после 1 дозы – 57,7%
- после 2 дозы – 85%
Данные супер крутые получились. Даже не верится. Надо перепроверить еще раз. Что-то очень хорошо выходит.
Джерело: блог Євген Істребіна