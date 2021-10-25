  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Госпіталізація з коронавірусом: лікар назвав шокуючу кількість невакцинованих

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Госпіталізація з коронавірусом: лікар назвав шокуючу кількість невакцинованих

    Більшість, 96-99% – залежно від регіону, госпіталізованих є невакцинованими

    Переважна більшість госпіталізованих з коронавірусом – невакциновані, розповів у програмі на телеканалі «Україна 24» анестезіолог Сергій Дубров.

    «Більшість, 96-99% – залежно від регіону, госпіталізованих є невакцинованими. Це з їхніх слів. Ми говоримо, що вакцинація захищає від госпіталізації. Звичайно, і після хвороби, і після вакцинації можна захворіти, але знову-таки, вакцинація дозволяє уникнути госпіталізації», – сказав він.

    Також лікар розповів про ситуацію з медичним персоналом у лікарнях.

    «У нашій лікарні за рік-півтора ніхто не звільнився. Якщо ми будемо отримувати адекватні +300%, то будуть переходити лікарі з приватних установ у державні. Якщо медсестра отримає тисячу доларів зарплати – 25-27 тисяч гривень – за півтори ставки, то вона піде в державну лікарню. Кадрова проблема вирішується на рівні уряду адекватними доплатами», – сказав він.

    Раніше головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький розповів, що у пацієнтів з «Дельта» штамом коронавірусу нерідко з’являється бактерійна інфекція, яка важко піддається лікуванню навіть сильними антибактерійними препаратами.

    Також нещодавно психотерапевтка назвала симптоми депресії після Covid-19, яку восени розпізнати важче, ніж в інші пори року.

    Читайте також інтерв'ю: Керівник Центру легеневого здоров’я Львова Любомир Рак: У багатьох пацієнтів з Covid-19 є психічні розлади
    Теги: лікар Україна хвороби інфекція вакцинація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Госпіталізація з коронавірусом: лікар назвав шокуючу кількість невакцинованих