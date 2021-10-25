Госпіталізація з коронавірусом: лікар назвав шокуючу кількість невакцинованих

Більшість, 96-99% – залежно від регіону, госпіталізованих є невакцинованими

Переважна більшість госпіталізованих з коронавірусом – невакциновані, розповів у програмі на телеканалі «Україна 24» анестезіолог Сергій Дубров.

«Більшість, 96-99% – залежно від регіону, госпіталізованих є невакцинованими. Це з їхніх слів. Ми говоримо, що вакцинація захищає від госпіталізації. Звичайно, і після хвороби, і після вакцинації можна захворіти, але знову-таки, вакцинація дозволяє уникнути госпіталізації», – сказав він.

Також лікар розповів про ситуацію з медичним персоналом у лікарнях.

«У нашій лікарні за рік-півтора ніхто не звільнився. Якщо ми будемо отримувати адекватні +300%, то будуть переходити лікарі з приватних установ у державні. Якщо медсестра отримає тисячу доларів зарплати – 25-27 тисяч гривень – за півтори ставки, то вона піде в державну лікарню. Кадрова проблема вирішується на рівні уряду адекватними доплатами», – сказав він.

Раніше головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький розповів, що у пацієнтів з «Дельта» штамом коронавірусу нерідко з’являється бактерійна інфекція, яка важко піддається лікуванню навіть сильними антибактерійними препаратами.

Також нещодавно психотерапевтка назвала симптоми депресії після Covid-19, яку восени розпізнати важче, ніж в інші пори року.