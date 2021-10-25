Вчені назвали категорію людей, які ризикують померти від Covid-19 навіть після щеплення

Люди похилого віку з набором хронічних захворювань можуть не пережити коронавірус після вакцинації

Люди після 85 років з великою кількістю супутніх захворювань ризикують не пережити коронавірус навіть зі щепленням

Вчені з Національного інституту охорони здоров'я Італії з'ясували, що середній вік людей, які померли від коронавірусу, будучи вакцинованими, склав 85 років. Крім того, у них було не менше п'яти супутніх хронічних захворювань, повідомило агентство Reuters.

Середній вік померлих серед невакцинованих склав 78 років за чотирьох супутніх захворюваннях.

У ході дослідження були проаналізовані 671 випадок смерті невакцинованих людей і 171 летальний результат повністю вакцинованих з 1 лютого по 5 жовтня 2021 року.

За цей час по всій країні померли 38 тисяч осіб, з яких 33,6 тисячі не були вакциновані, 2 130 отримали одну дозу щеплення або заразилися незабаром після вакцинації, коли антитіла ще не встигли виробитися, і 1440 були вакциновані повністю.

Таким чином, ризикують померти від Covid-19 вакциновані люди похилого віку з набором хронічних захворювань. При цьому шанс пережити хворобу у щеплених усе одно вищий.

Раніше головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький розповів, що у пацієнтів з «Дельта» штамом коронавірусу нерідко з’являється бактерійна інфекція, яка важко піддається лікуванню навіть сильними антибактерійними препаратами.

Також нещодавно психотерапевтка назвала симптоми депресії після Covid-19, яку восени розпізнати важче, ніж в інші пори року.