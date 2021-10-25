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    Вчені назвали категорію людей, які ризикують померти від Covid-19 навіть після щеплення

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    Люди похилого віку з набором хронічних захворювань можуть не пережити коронавірус після вакцинації - Вчені назвали категорію людей, які ризикують померти від Covid-19 навіть після щеплення
    Люди похилого віку з набором хронічних захворювань можуть не пережити коронавірус після вакцинації
    фото: Reuters

    Люди після 85 років з великою кількістю супутніх захворювань ризикують не пережити коронавірус навіть зі щепленням

    Вчені з Національного інституту охорони здоров'я Італії з'ясували, що середній вік людей, які померли від коронавірусу, будучи вакцинованими, склав 85 років. Крім того, у них було не менше п'яти супутніх хронічних захворювань, повідомило агентство Reuters.

    Середній вік померлих серед невакцинованих склав 78 років за чотирьох супутніх захворюваннях.

    У ході дослідження були проаналізовані 671 випадок смерті невакцинованих людей і 171 летальний результат повністю вакцинованих з 1 лютого по 5 жовтня 2021 року.

    За цей час по всій країні померли 38 тисяч осіб, з яких 33,6 тисячі не були вакциновані, 2 130 отримали одну дозу щеплення або заразилися незабаром після вакцинації, коли антитіла ще не встигли виробитися, і 1440 були вакциновані повністю.

    Таким чином, ризикують померти від Covid-19 вакциновані люди похилого віку з набором хронічних захворювань. При цьому шанс пережити хворобу у щеплених усе одно вищий.

    Раніше головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький розповів, що у пацієнтів з «Дельта» штамом коронавірусу нерідко з’являється бактерійна інфекція, яка важко піддається лікуванню навіть сильними антибактерійними препаратами.

    Також нещодавно психотерапевтка назвала симптоми депресії після Covid-19, яку восени розпізнати важче, ніж в інші пори року.

    Читайте також інтерв'ю: Керівник Центру легеневого здоров’я Львова Любомир Рак: У багатьох пацієнтів з Covid-19 є психічні розлади
    Теги: лікар щеплення інфекція вік коронавірус
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    Вчені назвали категорію людей, які ризикують померти від Covid-19 навіть після щеплення