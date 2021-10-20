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    Думки вголос

    У лікарнях може закінчитися кисень

    Чи зможе влада вирішити ситуацію з киснем для лікарень? - У лікарнях може закінчитися кисень
    Чи зможе влада вирішити ситуацію з киснем для лікарень?
    фото зі сторінки МОЗ України

    Система охорони здоров'я отримала черговий болючий удар

    Мовою оригіналу

    Кислорода НЕТ, но вы держитесь !!!

    Это какой-то тотальный треш. Вчера РНБО на имя Шмыгаля отправило срочное письмо про критическую ситуацию с поставками кислорода в связи с его резким ростом потребления, плюс ожидаемым плановым ремонтом нескольких производителей кислорода.

    Данные факты подтверждает пост одной из больниц в Николаевской области (Вознесенская ЦРЛ) которая опубликовала письмо от поставщика кислорода ТОВ Криогенсервис, которое уведомило про временное прекращение поставок.

    Второй год пандемии, и тут вдруг неожиданно оказывается что график планового ремонта производителей кислорода не согласован, и в больницах начинается просто паника.

    kriogenlist

    Как там Зеленский говорил, больничная система готова к Ковиду.

    Угу, заметно. Очень заметно!!!

    Джерело: блог Євген Істребіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: РНБО лікарня коронавірус
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    У лікарнях може закінчитися кисень