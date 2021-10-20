У лікарнях може закінчитися кисень

Система охорони здоров'я отримала черговий болючий удар

Мовою оригіналу

Кислорода НЕТ, но вы держитесь !!!

Это какой-то тотальный треш. Вчера РНБО на имя Шмыгаля отправило срочное письмо про критическую ситуацию с поставками кислорода в связи с его резким ростом потребления, плюс ожидаемым плановым ремонтом нескольких производителей кислорода.

Данные факты подтверждает пост одной из больниц в Николаевской области (Вознесенская ЦРЛ) которая опубликовала письмо от поставщика кислорода ТОВ Криогенсервис, которое уведомило про временное прекращение поставок.

Второй год пандемии, и тут вдруг неожиданно оказывается что график планового ремонта производителей кислорода не согласован, и в больницах начинается просто паника.

Как там Зеленский говорил, больничная система готова к Ковиду.

Угу, заметно. Очень заметно!!!

Джерело: блог Євген Істребіна

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.