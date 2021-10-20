У лікарнях може закінчитися кисень
Система охорони здоров'я отримала черговий болючий удар
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Кислорода НЕТ, но вы держитесь !!!
Это какой-то тотальный треш. Вчера РНБО на имя Шмыгаля отправило срочное письмо про критическую ситуацию с поставками кислорода в связи с его резким ростом потребления, плюс ожидаемым плановым ремонтом нескольких производителей кислорода.
Данные факты подтверждает пост одной из больниц в Николаевской области (Вознесенская ЦРЛ) которая опубликовала письмо от поставщика кислорода ТОВ Криогенсервис, которое уведомило про временное прекращение поставок.
Второй год пандемии, и тут вдруг неожиданно оказывается что график планового ремонта производителей кислорода не согласован, и в больницах начинается просто паника.
Как там Зеленский говорил, больничная система готова к Ковиду.
Угу, заметно. Очень заметно!!!
Джерело: блог Євген Істребіна