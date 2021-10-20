Пандемія набирає обертів: у Києві за добу виявлено 1023 нових хворих

У Києві щодня зростає кількість госпіталізацій хворих на коронавірус

Минулої доби у столиці від коронавірусу померли 29 осіб

За минулу добу, 19 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 1023 осіб. Це на 186 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 18 жовтня було зафіксовано 837 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 246 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 225 тис. осіб (за добу 19 жовтня – 262)

померли понад 5,7 тис. людей (за добу – 29)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 142 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 562 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 130 тис. осіб (за добу 19 жовтня – 291)

померли 3 тис. осіб (за добу – 18).

19 жовтня в Україні медики зафіксували понад 18,9 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 2,6 млн випадків Covid-19.

Нагадаємо, за добу 18 жовтня у Києві від коронавірусу померли 26 осіб.

Відділення лікарень Києва, що приймають хворих на Covid-19, заповнені на 50,7%.

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну. Але, за його словами, Києву не вдасться уникнути примусової вакцинації, якщо люди хочуть вільно відвідувати громадські місця та вільно користуватися громадським транспортом.

Читайте також: