  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Євген Істребін
рус
    Думки вголос

    В Україні закінчується Pfizer

    Залишки вакцин нерівномірно розподілені країною - В Україні закінчується Pfizer
    Залишки вакцин нерівномірно розподілені країною
    фото з відкритих джерел

    Часу на вибір вакцини майже не лишилося

    Мовою оригіналу

    Для любителей выбирать вакцину докладываю, Файзера осталось на 5-7 дней. Так что кто еще не получил первую прививку, у вас времени практически нет, с учетом ажиотажа который вчера начался.

    А теперь подробно кто любит длинные посты.

    Вчера пошел ажиотаж по вакцинации. За сутки сделали рекордное число прививок 193 тыс ( 110 тыс первая доза и 83 тыс вторая доза ) Файзера за день использовали 97 тыс. Файзера на сегодня в Украине 1,688 млн. Но Существует бронь для тех кто уже получил первую дозу и ждет вторую. Забронировано 577 тыс. Итого свободными являются 1,111 млн доз. Вчера за 1 день первую прививку Файзера получили 53 тыс граждан. После первой прививки, бронируется такое же кол-во для второй прививки для этих граждан. Всего за день минусуется 53 тыс+53 бронь итого = 106 тыс. На остатке 1,111 млн. Этого хватит на 10 дней при таких темпах. Но остатки вакцин не равномерно распределены по стране, а это значит что в отдельных регионах уже через 4-6-8 дней вакцины будут заканчиваться. И Файзера не будет.

    Сама идея с бронировкой правильная. Но учитывая эпид ситуацию, я бы на месте МОЗа не бронировал, а вкалывал максимальное кол-во всем кто приходит на вакцинацию, для увеличения охвата.

    Если ажиотаж будет сохранятся то надеюсь подтянется использование Астразенеки, и сливать в канализацию придется меньше. Кстати, Астразенеки точно хватит на вторую прививку если кто-то решит делать вакцинацию именно этим препаратом, т.к. на сегодня на остатка 2,4 млн, бронь всего 380 тыс.

    То же самое касается и Коронавака. На остатке 6,3 млн. Бронь всего 440 тыс.

    А я напомню всем, самая хорошая вакцина, та которая будет как можно скорее сделана. Времени ждать уже нет. Совсем нет.

    Джерело: блог Євген Істребіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Міністерство охорони здоров'я вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Віталій Шабунін
    Віталій Шабунін

    Голова правління Центру протидії корупції

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні закінчується Pfizer