В Україні закінчується Pfizer

Часу на вибір вакцини майже не лишилося

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Для любителей выбирать вакцину докладываю, Файзера осталось на 5-7 дней. Так что кто еще не получил первую прививку, у вас времени практически нет, с учетом ажиотажа который вчера начался.

А теперь подробно кто любит длинные посты.

Вчера пошел ажиотаж по вакцинации. За сутки сделали рекордное число прививок 193 тыс ( 110 тыс первая доза и 83 тыс вторая доза ) Файзера за день использовали 97 тыс. Файзера на сегодня в Украине 1,688 млн. Но Существует бронь для тех кто уже получил первую дозу и ждет вторую. Забронировано 577 тыс. Итого свободными являются 1,111 млн доз. Вчера за 1 день первую прививку Файзера получили 53 тыс граждан. После первой прививки, бронируется такое же кол-во для второй прививки для этих граждан. Всего за день минусуется 53 тыс+53 бронь итого = 106 тыс. На остатке 1,111 млн. Этого хватит на 10 дней при таких темпах. Но остатки вакцин не равномерно распределены по стране, а это значит что в отдельных регионах уже через 4-6-8 дней вакцины будут заканчиваться. И Файзера не будет.

Сама идея с бронировкой правильная. Но учитывая эпид ситуацию, я бы на месте МОЗа не бронировал, а вкалывал максимальное кол-во всем кто приходит на вакцинацию, для увеличения охвата.

Если ажиотаж будет сохранятся то надеюсь подтянется использование Астразенеки, и сливать в канализацию придется меньше. Кстати, Астразенеки точно хватит на вторую прививку если кто-то решит делать вакцинацию именно этим препаратом, т.к. на сегодня на остатка 2,4 млн, бронь всего 380 тыс.

То же самое касается и Коронавака. На остатке 6,3 млн. Бронь всего 440 тыс.

А я напомню всем, самая хорошая вакцина, та которая будет как можно скорее сделана. Времени ждать уже нет. Совсем нет.

Джерело: блог Євген Істребіна

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