Якою є тривалість дії провідних вакцин: результати дослідження

Вчені вкотре довели, що вакцини від Covid-19 є ефективними

Дослідники з США показали, що вироблення антитіл у людей, вакцинованих препаратами Pfizer і Moderna, різко падало через шість місяців після вакцинації. Титри же антитіл у людей, що одержали вакцину Johnson & Johnson, залишалися стабільними протягом восьми місяців. Стаття вчених з оцінкою імунної відповіді, що викликається трьома вакцинами, опублікована в The New England Journal of Medicine

Фахівці з Медичного центру Бет Ісраель Діаконісс і Університету Північної Кароліни в Чапел-Хіллі порівняли вироблення антитіл і T-клітин у 61 людини. 31 з них отримали вакцину Pfizer, 22 – Moderna, а вісім – Johnson & Johnson. Виміри проводилися починаючи з другого-четвертого тижнів після повної імунізації (отримання єдиною дози Johnson & Johnson або другої дози для мРНК-вакцин) аж до восьмого місяця.

«Для мРНК-вакцин була характерна висока пікова антитільна відповідь, яка різко падала до шостого місяця і чиє падіння тривало до восьмого», – розповідає один з дослідників, директор Центру вірусології та вивчення вакцин Медичного центру Бет Ісраель Діаконісс Ден Барух. При цьому титр нейтралізуючих антитіл у відповідь на препарат Pfizer був вищим і тривалим. Незважаючи на те, що вироблення антитіл після вакцинації Johnson & Johnson спочатку було відносно низьким, воно залишалося стабільним протягом всього періоду спостереження, відзначають вчені.

При цьому дослідники підкреслюють, що мінімально необхідні для забезпечення захисту від Covid-19 рівні вироблення антитіл ще не визначені. «Навіть незважаючи на зниження рівня вироблення нейтралізуючих антитіл, стабільна T-клітинна відповідь і робота ненейтралізуючих антитіл на восьмому місяці може пояснювати те, чому вакцини продовжують забезпечувати повноцінний захист проти важкого протікання Covid-19», – відзначає провідний автор дослідження Ай-Рис Коллієр.

Графіка МОЗ

