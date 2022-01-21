Навіть сам Путін не знає, чи буде нове вторгнення Росії в Україну

Поки Росія існує у нинішньому вигляді, спокою нам не буде ніколи

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Будет вторжение... Не будет вторжения....

На самом деле, никто этого не знает. Даже Путин этого не знает, потому что всегда действует спонтанно.

И для нас, на самом-то деле, это не так важно. Потому что пока Россия существует в нынешнем виде, покоя нам не будет никогда.

Для нас важно убедить коллективный Запад,

что наш сосед – неадекват, который не мыслит рационально и готов напасть даже в ущерб своим интересам

что мы – Ночной Дозор, Форпост цивилизованного мира.

что наша линия разграничения – это Стена, за которой притаились одичалые и белые ходики

что мы защищаем не только себя , но и англичан, немцев, французов...

Именно этот нарратив, этот образ нужно доносить миру!

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Джерело: блог Олесі Яхно

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