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    Думки вголос

    Навіть сам Путін не знає, чи буде нове вторгнення Росії в Україну

    • Олена Яхно

      Журналіст

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Путін завжди діє спонтанно - Навіть сам Путін не знає, чи буде нове вторгнення Росії в Україну
    Путін завжди діє спонтанно

    Поки Росія існує у нинішньому вигляді, спокою нам не буде ніколи

    Мовою оригіналу

    Будет вторжение... Не будет вторжения....

    На самом деле, никто этого не знает. Даже Путин этого не знает, потому что всегда действует спонтанно.

    И для нас, на самом-то деле, это не так важно. Потому что пока Россия существует в нынешнем виде, покоя нам не будет никогда.

    Для нас важно убедить коллективный Запад,

    • что наш сосед – неадекват, который не мыслит рационально и готов напасть даже в ущерб своим интересам
    • что мы – Ночной Дозор, Форпост цивилизованного мира.
    • что наша линия разграничения – это Стена, за которой притаились одичалые и белые ходики
    • что мы защищаем не только себя , но и англичан, немцев, французов...

    Именно этот нарратив, этот образ нужно доносить миру!

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    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: Росія Путін путінський режим
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    Навіть сам Путін не знає, чи буде нове вторгнення Росії в Україну