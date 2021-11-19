«Вагнергейт»: брехня поховала свідчення, які мають дуже важливе значення

Найбільший гріх навіть не в тому, що Єрмак дав розпорядження відкласти операцію

Головна підлість – це звільнення Бурби. Тому що людина заслужила Героя

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И еще о вагнергейте. Три момента!

Самое главное! Операция не была провальной. Она была неимоверно успешной, потому что удалось собрать КОЛОССАЛЬНЫЙ объем информации, свидетельских показаний, по которым можно писать летопись российско-украинской войны.

Я сейчас просмотрела блестящее интервью Христо Грозева, где он рассказывает, что среди прочих они изучили показания некоего Григоряна.

Так вот! Этот Григорян подробно докладывает, как он сопровождал три БУКа на Донбасс, один из которых сгорел.

Он докладывает, кто с российской стороны курировал этот проект. И как потом БУКи, из которых стреляли россияне, утилизировали.

Все это бесценные свидетельские показания.

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Самый страшный грех – не то, что Ермак дал распоряжение отсрочить операцию на неделю (возможно, они тогда реально боялись «спугнуть» перемирие). Самый страшный грех – ложь.

Из-за всей этой лжи свидетельские показания, которые имеют мировое, глобальное значение, были похоронены. Делегетимизированы!

Вот это самое страшное.

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Ну, а главная подлость – это увольнение Бурбы. Потому что человек заслужил Героя. А они просто плюнули в душу и лишили охраны.

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Джерело: блог Олени Яхно

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