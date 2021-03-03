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    Кандидат на посаду глави ЦРУ окреслив у Сенаті виклики для США

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    Комітет з розвідки Сенату одноголосно підтримав кандидатуру експосла США в Росії Вільяма Бернса на посаду директора ЦРУ - Кандидат на посаду глави ЦРУ окреслив у Сенаті виклики для США

    Комітет з розвідки Сенату одноголосно підтримав кандидатуру експосла США в Росії Вільяма Бернса на посаду директора ЦРУ

    Ймовірний новий глава ЦРУ вважає, що добробуту США як і раніше загрожують Росія, Північна Корея та Іран

    Сенатори, які входять до складу комітету з розвідки, одноголосно підтримали кандидатуру дипломата та експосла США в Росії Вільяма Бернса на посаду директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ).

    Про це повідомив сенатор-демократ Марк Уорнер, який очолює комітет з розвідки.

    Голова Комітету з розвідки висловив надію на те, що Сенат у повному складі «без всяких непотрібних затримок затвердить посла Вільяма Бернса»на посаду директора ЦРУ.

    На слуханнях у Сенаті, в ході яких обговорювалася кандидатура, Бернс підкреслив, що він бачить запоруку національної безпеки США насамперед у протидії «ворожому і хижацькому» впливу Китаю.

    Виступаючи в Сенаті Бернс сказав, що, якби він керував університетом, то рекомендував би закрити Інститут Конфуція – китайські культурні центри, які фінансуються Пекіном, організовані на території кампусів американських коледжів і університетів. Багато конгресменів вважають Інститут Конфуція інструментом китайської пропаганди.

    Бернс додав, що добробуту Сполучених Штатів як і раніше загрожують Росія, Північна Корея та Іран. Крім того, на його думку, серйозні ризики національній безпеці несуть зміни клімату, проблеми глобальної охорони здоров'я і кіберзагрози.

    Як очікується, Бернс і інші керівники розвід спільноти, підтримані адміністрацією Байдена, займуться вирішенням пов'язаних з Росією проблем, включаючи розслідування недавніх хакерських атак на урядові і приватні мережі в США.

    Нагадаємо, на початку лютого президент США Джо Байден вніс на розгляд Сенату кандидатуру колишнього посла Сполучених Штатів у Росії Вільяма Бернса на посаду глави ЦРУ.

    Колишня глава ЦРУ Джина Хаспел пішла у відставку 19 січня.

    Джерело: Голос Америки

    Теги: Росія США Іран кадрові зміни політика ЦРУ посол Північна Корея
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