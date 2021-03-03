Кандидат на посаду глави ЦРУ окреслив у Сенаті виклики для США

Комітет з розвідки Сенату одноголосно підтримав кандидатуру експосла США в Росії Вільяма Бернса на посаду директора ЦРУ

Ймовірний новий глава ЦРУ вважає, що добробуту США як і раніше загрожують Росія, Північна Корея та Іран

Сенатори, які входять до складу комітету з розвідки, одноголосно підтримали кандидатуру дипломата та експосла США в Росії Вільяма Бернса на посаду директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ).

Про це повідомив сенатор-демократ Марк Уорнер, який очолює комітет з розвідки.

Голова Комітету з розвідки висловив надію на те, що Сенат у повному складі «без всяких непотрібних затримок затвердить посла Вільяма Бернса»на посаду директора ЦРУ.

На слуханнях у Сенаті, в ході яких обговорювалася кандидатура, Бернс підкреслив, що він бачить запоруку національної безпеки США насамперед у протидії «ворожому і хижацькому» впливу Китаю.

Виступаючи в Сенаті Бернс сказав, що, якби він керував університетом, то рекомендував би закрити Інститут Конфуція – китайські культурні центри, які фінансуються Пекіном, організовані на території кампусів американських коледжів і університетів. Багато конгресменів вважають Інститут Конфуція інструментом китайської пропаганди.

Бернс додав, що добробуту Сполучених Штатів як і раніше загрожують Росія, Північна Корея та Іран. Крім того, на його думку, серйозні ризики національній безпеці несуть зміни клімату, проблеми глобальної охорони здоров'я і кіберзагрози.

Як очікується, Бернс і інші керівники розвід спільноти, підтримані адміністрацією Байдена, займуться вирішенням пов'язаних з Росією проблем, включаючи розслідування недавніх хакерських атак на урядові і приватні мережі в США.

Нагадаємо, на початку лютого президент США Джо Байден вніс на розгляд Сенату кандидатуру колишнього посла Сполучених Штатів у Росії Вільяма Бернса на посаду глави ЦРУ.

Колишня глава ЦРУ Джина Хаспел пішла у відставку 19 січня.

Джерело: Голос Америки