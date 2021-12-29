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    Думки вголос

    Силовикам Зеленського вдалося зробити те, що не змогли піарники Порошенка

    • Олена Яхно

      Журналіст

    •  glavcom.ua
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    Зеленський справді став вироком для Порошенка. Вироком виправдальним - Силовикам Зеленського вдалося зробити те, що не змогли піарники Порошенка
    Зеленський справді став вироком для Порошенка. Вироком виправдальним

    А ще ж й трьох років не минуло...

    Мовою оригіналу

    Зацените, какую социологию подвезли!

    Совместный опрос Центра Разумкова и Деминициатив (17-22 декабря).

    Силовикам Владимира Александровича удалось сделать то, что не смогли пиарщики Петра Алексеевича.

    Зеленский действительно стал вироком для Порошенко. Вироком виправдальним.

    А ведь еще и трех лет не прошло.

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    Джерело: блог Олени Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Петро Порошенко соцопитування рейтинг Володимир Зеленський
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    Силовикам Зеленського вдалося зробити те, що не змогли піарники Порошенка