Силовикам Зеленського вдалося зробити те, що не змогли піарники Порошенка
Зеленський справді став вироком для Порошенка. Вироком виправдальним
А ще ж й трьох років не минуло...
Мовою оригіналу
Зацените, какую социологию подвезли!
Совместный опрос Центра Разумкова и Деминициатив (17-22 декабря).
Силовикам Владимира Александровича удалось сделать то, что не смогли пиарщики Петра Алексеевича.
Зеленский действительно стал вироком для Порошенко. Вироком виправдальним.
А ведь еще и трех лет не прошло.
Читайте також:
- «Люди розуміють, що відбувається». Зеленський вперше прокоментував підозру Порошенку
- Адвокат розповів, які порушення відбулися під час повідомлення про підозру Порошенку
- Унікальне вікно можливостей для Зеленського
- Звинувачення у держзраді. Опозиція зробила заяву щодо наступних дій Порошенка (відео)
- Замовником є особисто Зеленський: у Порошенка прокоментували «відосик» із ДБР
Джерело: блог Олени Яхно
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.