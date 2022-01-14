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    Думки вголос

    Про скандал навколо нового шкільного меню

    • Олена Яхно

      Журналіст

    •  glavcom.ua
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    З нового року вихованців дитячих садочків та шкіл годують за оновленим меню - Про скандал навколо нового шкільного меню
    З нового року вихованців дитячих садочків та шкіл годують за оновленим меню
    фото: Володимир Алєксєєв/Facebook

    Більшість нашого населення харчується неправильно: занадто багато вуглеводів та трансжирів

    Мовою оригіналу

    Люди в большинстве своем очень консервативны. Менять пищевые привычки очень тяжело. Если у ребенка в семье принято есть макароны с хлебом, а потом сладкий чай со сдобной булкой или конфетой, то, возможно, новая еда ему не сразу понравится.

    Но ничего! Лед тронулся, начало положено.

    *****

    И да! Примите тот факт, что большинство нашего населения питается неправильно. Слишком много углеводов и трансжиров. Слишком мало белков и овощей. Картошка/хлеб/сладости, а сверху еще и майонез.

    Аргумент «мои родители так ели, и я так ем», принимается только в том случае, если ваши родители в 45 были стройны и прекрасны, как кипарисы.

    Но, к сожалению, я часто наблюдаю мордатопузатых дядек и теток с задницами, как двухстворчатый шкаф, которым еще нет и сорока.

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    Джерело: блог Олени Яхно

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    Теги: діти школа скандал харчування
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    Про скандал навколо нового шкільного меню