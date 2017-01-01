Горе Єгора. Чому хочуть зняти Соболєва

Справа не тільки в аудиторі для НАБУ. Сам по собі Єгор дуже специфічний

Мовою оригіналу На самом деле, чтобы снять Соболева с главы комитета нужно пройти очень длинный процессуальный путь. Во-первых, те 12 человек, которые сегодня признали его работу неудовлетворительной, должны зарегистрировать соответствующий проект постановления, опять это обговорить и опять искать кворум для принятия решения. Затем этот вопрос

Єгор Соболєв

Справа не тільки в аудиторі для НАБУ. Сам по собі Єгор дуже специфічний

Мовою оригіналу

На самом деле, чтобы снять Соболева с главы комитета нужно пройти очень длинный процессуальный путь. Во-первых, те 12 человек, которые сегодня признали его работу неудовлетворительной, должны зарегистрировать соответствующий проект постановления, опять это обговорить и опять искать кворум для принятия решения. Затем этот вопрос должен рассмотреть регламент комитет. И только потом это выносится в зал. И не факт, что в зале будут голоса. Но тем не менее процесс запустили…

Почему хотят снять Соболева? Причина №1 - это, конечно же, НАБУ. Как совершенно верно заметил Лещенко, сейчас есть очень большое желание снять Сытника. А для этого есть только одни способ – назначить третьего аудитора. Первых двух (от Кабмина и от Президента) можно назначить очень быстро. Третьего надо провести от Рады. И тут выходит заминка.

Но дело не только в аудиторе для НАБУ. Сам по себе Егор очень специфичен.

«Он пере*рался на комитете со всеми кроме Деревянко и Лещенко» - сказал в разговоре со мной один из депутатов.

«Егор уже совсем с ума сошел на почве мандата и личного пиара. Ему бы отдохнуть, поспать, травок попить» - вторит ему другой коллега.

По идее завтра Рада должна рассматривать бюджет. Но кто знает, может вопрос Соболева и вынесут в зал. Как известно, в нашей стране возможно все. А записи, где вскользь упоминается Соболев, – это джекпот для власти, под них можно смести всех. И его в придачу.

Джерело: блог Олени Яхно

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