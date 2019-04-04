Посеред безладу, хаосу й загального бедламу має бути сила, яка дасть Україні шанс

Юлія Тимошенко

Ми надзвичайно потрібні сьогодні нашій рідній, нашій найкращій у світі Україні. І вона нам потрібна – сильна, гарна, незалежна, демократична

Цей пост – подяка всім, хто підтримував мене під час виборів, хто допомагав і переживав за мене… Подяка українцям і подяка команді. Ні, навіть не так – Команді!

Ми отримали більш ніж 2,5 мільйони голосів. Цього виявилося мало для перемоги, але цього достатньо для нашої роботи в ім’я вільної і щасливої України. Бо ви – не просто два з половиною мільйони громадян. Ви – найкращі!

Любомир Гузар казав: «Україна не ділиться на україно- та російськомовних. Вона ділиться на тих, хто її любить і тих, кому вона байдужа». Ми з вами – з вірного боку. Бо ми не просто любимо Україну, ми здатні працювати на неї і змагатися за неї.

Нині у країні настають непрості часи. Ми стоїмо перед величезними викликами та проблемами, які переважною більшістю політиків навіть не усвідомлюються. І тільки ми можемо їх здолати. Посеред цього безладу, хаосу й загального бедламу має бути сила, яка дасть Україні шанс. Ми – ця сила і ми – цей шанс. Тому я дуже і дуже прошу вас. Жодного відчаю, ніяких сумнівів та вагань. Ми надзвичайно потрібні сьогодні нашій рідній, нашій найкращій у світі Україні. І вона нам потрібна – сильна, гарна, незалежна, демократична. Тому вибір у нас лише один: тільки вперед! Сильні – не здаються! Вибори Президента України 2019 ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ Недійсними визнано 1.18% бюлетенів

Джерело: блог Юлії Тимошенко

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