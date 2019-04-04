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    Думки вголос

    Посеред безладу, хаосу й загального бедламу має бути сила, яка дасть Україні шанс

    • Юлія Тимошенко

      Лідер партії «Батьківщина»

    • Розсилка
    Юлія Тимошенко - Посеред безладу, хаосу й загального бедламу має бути сила, яка дасть Україні шанс
    Юлія Тимошенко

    Ми надзвичайно потрібні сьогодні нашій рідній, нашій найкращій у світі Україні. І вона нам потрібна – сильна, гарна, незалежна, демократична

    Цей пост – подяка всім, хто підтримував мене під час виборів, хто допомагав і переживав за мене… Подяка українцям і подяка команді. Ні, навіть не так – Команді!

    Ми отримали більш ніж 2,5 мільйони голосів. Цього виявилося мало для перемоги, але цього достатньо для нашої роботи в ім’я вільної і щасливої України. Бо ви – не просто два з половиною мільйони громадян. Ви – найкращі!

    Любомир Гузар казав: «Україна не ділиться на україно- та російськомовних. Вона ділиться на тих, хто її любить і тих, кому вона байдужа». Ми з вами – з вірного боку. Бо ми не просто любимо Україну, ми здатні працювати на неї і змагатися за неї.

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    Нині у країні настають непрості часи. Ми стоїмо перед величезними викликами та проблемами, які переважною більшістю політиків навіть не усвідомлюються. І тільки ми можемо їх здолати. Посеред цього безладу, хаосу й загального бедламу має бути сила, яка дасть Україні шанс. Ми – ця сила і ми – цей шанс.

    Тому я дуже і дуже прошу вас. Жодного відчаю, ніяких сумнівів та вагань. Ми надзвичайно потрібні сьогодні нашій рідній, нашій найкращій у світі Україні. І вона нам потрібна – сильна, гарна, незалежна, демократична.

    Тому вибір у нас лише один: тільки вперед!

    Сильні – не здаються!

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      13.40%
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      11.67%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.91%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.04%
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      5.48%
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      4.15%
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      1.62%
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      0.62%
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      0.57%
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      0.22%
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      0.17%
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      0.11%
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      0.10%
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      0.10%
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      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
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      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
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    • Журавльов Василь Миколайович
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      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
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      0.03%
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      0.03%
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      0.02%
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      0.02%
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      0.01%
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      0.01%

    Джерело: блог Юлії Тимошенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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