Посеред безладу, хаосу й загального бедламу має бути сила, яка дасть Україні шанс
-
Розсилка
Ми надзвичайно потрібні сьогодні нашій рідній, нашій найкращій у світі Україні. І вона нам потрібна – сильна, гарна, незалежна, демократична
Цей пост – подяка всім, хто підтримував мене під час виборів, хто допомагав і переживав за мене… Подяка українцям і подяка команді. Ні, навіть не так – Команді!
Ми отримали більш ніж 2,5 мільйони голосів. Цього виявилося мало для перемоги, але цього достатньо для нашої роботи в ім’я вільної і щасливої України. Бо ви – не просто два з половиною мільйони громадян. Ви – найкращі!
Любомир Гузар казав: «Україна не ділиться на україно- та російськомовних. Вона ділиться на тих, хто її любить і тих, кому вона байдужа». Ми з вами – з вірного боку. Бо ми не просто любимо Україну, ми здатні працювати на неї і змагатися за неї.
Нині у країні настають непрості часи. Ми стоїмо перед величезними викликами та проблемами, які переважною більшістю політиків навіть не усвідомлюються. І тільки ми можемо їх здолати. Посеред цього безладу, хаосу й загального бедламу має бути сила, яка дасть Україні шанс. Ми – ця сила і ми – цей шанс.
Тому я дуже і дуже прошу вас. Жодного відчаю, ніяких сумнівів та вагань. Ми надзвичайно потрібні сьогодні нашій рідній, нашій найкращій у світі Україні. І вона нам потрібна – сильна, гарна, незалежна, демократична.
Тому вибір у нас лише один: тільки вперед!
Сильні – не здаються!
-
Зеленський Володимир Олександрович30.24%
-
Порошенко Петро Олексійович15.95%
-
Тимошенко Юлія Володимирівна13.40%
-
Бойко Юрій Анатолійович11.67%
-
Гриценко Анатолій Степанович6.91%
-
Смешко Ігор Петрович6.04%
-
Ляшко Олег Валерійович5.48%
-
Вілкул Олександр Юрійович4.15%
-
Кошулинський Руслан Володимирович1.62%
-
Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
-
Шевченко Олександр Леонідович0.57%
-
Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
-
Балашов Геннадій Вікторович0.17%
-
Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
-
Безсмертний Роман Петрович0.14%
-
Бондар Віктор Васильович0.11%
-
Тарута Сергій Олексійович0.10%
-
Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
-
Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
-
Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
-
Богословська Інна Германівна0.09%
-
Петров Володимир Володимирович0.08%
-
Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
-
Каплін Сергій Миколайович0.08%
-
Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
-
Мороз Олександр Олександрович0.06%
-
Журавльов Василь Миколайович0.05%
-
Кривенко Віктор Миколайович0.04%
-
Кива Ілля Володимирович0.03%
-
Габер Микола Олександрович0.03%
-
Ващенко Олександр Михайлович0.03%
-
Данилюк Олександр Володимирович0.02%
-
Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
-
Соловйов Олександр Миколайович0.02%
-
Новак Андрій Яремович0.02%
-
Купрій Віталій Миколайович0.02%
-
Ригованов Руслан Олександрович0.02%
-
Насіров Роман Михайлович0.01%
-
Носенко Сергій Михайлович0.01%
Джерело: блог Юлії Тимошенко