Дебати будуть проведені 19 квітня у будь-якому варіанті - Аласанія



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Суспільне готове розглядати будь-які варіанти проведення теледебатів

Телевізійні дебати кандидатів у президенти, які вийшли у другий тур перегонів, 19 квітня обов'язково відбудуться на Суспільному.

Про це заявив голова НСТУ Зураб Аласанія під час засідання круглого столу на тему «Дебати кандидатів у президенти: чи потрібні виборцям і про що?».

«19 числа (квітня, - ред.) між 20:00 і 21:00 дебати будуть проведені у будь-якому варіанті. Тобто, мається на увазі, навіть незалежно від того, чи будуть кандидати, ми маємо цей час використати», - сказав Аласанія.

Водночас він підкреслив, що Суспільне готове розглядати будь-які інші варіанти проведення теледебатів і відкрите до пропозицій, які пролунали публічно.

Як встановлює стаття 62 Закону про вибори президента, теледебати проводяться в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі, тривалістю не менше 60 хвилин.

Теледебати транслюються на Першому Національному каналі Національної телекомпанії України та Першому каналі Національної радіокомпанії України, а також можуть безкоштовно транслюватися іншими каналами мовлення. Кандидати на посаду Президента України беруть участь у теледебатах особисто.

ЦВК вже опрацювала 100% електронних протоколів на виборах, що відбулися 31 березня. За цими даними, Володимир Зеленський набирає 30,24%, Петро Порошенко — 15,95% голосів виборців.

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Раніше повідомлялося, що Порошенко покликав Зеленського завтра о 09:00 пройти обстеження в медичному пункті стадіону Олімпійський для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків. Крім того у штабі чинного президента заявили, що Порошенко готовий заплатити половину оренди НСК Олімпійський для проведення дебатів з опонентом Володимиром Зеленським.

Натомість «Олімпійський» заперечив проведення дебатів на стадіоні.

У БПП відповіли на заклик Зеленського: Порошенко не буде зустрічатись на стадіоні.

Петро Порошенко влаштував у Telegram голосування щодо дебатів із Зеленським.

Суспільне телебачення має технічну можливість провести трансляцію з НСК «Олімпійський», але «слово за ЦВК».

Порошенко заявив, що «дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах», але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК «Олімпійський».

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Джерело: Укрінформ