Дебати будуть проведені 19 квітня у будь-якому варіанті - Аласанія
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Розсилка
Суспільне готове розглядати будь-які варіанти проведення теледебатів
Телевізійні дебати кандидатів у президенти, які вийшли у другий тур перегонів, 19 квітня обов'язково відбудуться на Суспільному.
Про це заявив голова НСТУ Зураб Аласанія під час засідання круглого столу на тему «Дебати кандидатів у президенти: чи потрібні виборцям і про що?».
«19 числа (квітня, - ред.) між 20:00 і 21:00 дебати будуть проведені у будь-якому варіанті. Тобто, мається на увазі, навіть незалежно від того, чи будуть кандидати, ми маємо цей час використати», - сказав Аласанія.
Водночас він підкреслив, що Суспільне готове розглядати будь-які інші варіанти проведення теледебатів і відкрите до пропозицій, які пролунали публічно.
ЦВК вже опрацювала 100% електронних протоколів на виборах, що відбулися 31 березня. За цими даними, Володимир Зеленський набирає 30,24%, Петро Порошенко — 15,95% голосів виборців.
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Зеленський Володимир Олександрович30.24%
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Порошенко Петро Олексійович15.95%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.40%
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Бойко Юрій Анатолійович11.67%
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Гриценко Анатолій Степанович6.91%
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Смешко Ігор Петрович6.04%
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Ляшко Олег Валерійович5.48%
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Вілкул Олександр Юрійович4.15%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.62%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
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Шевченко Олександр Леонідович0.57%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
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Балашов Геннадій Вікторович0.17%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
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Безсмертний Роман Петрович0.14%
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Бондар Віктор Васильович0.11%
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Тарута Сергій Олексійович0.10%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
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Богословська Інна Германівна0.09%
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Петров Володимир Володимирович0.08%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
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Каплін Сергій Миколайович0.08%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
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Мороз Олександр Олександрович0.06%
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Журавльов Василь Миколайович0.05%
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Кривенко Віктор Миколайович0.04%
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Кива Ілля Володимирович0.03%
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Габер Микола Олександрович0.03%
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Ващенко Олександр Михайлович0.03%
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Данилюк Олександр Володимирович0.02%
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Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
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Соловйов Олександр Миколайович0.02%
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Новак Андрій Яремович0.02%
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Купрій Віталій Миколайович0.02%
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Ригованов Руслан Олександрович0.02%
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Насіров Роман Михайлович0.01%
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Носенко Сергій Михайлович0.01%
Раніше повідомлялося, що Порошенко покликав Зеленського завтра о 09:00 пройти обстеження в медичному пункті стадіону Олімпійський для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків. Крім того у штабі чинного президента заявили, що Порошенко готовий заплатити половину оренди НСК Олімпійський для проведення дебатів з опонентом Володимиром Зеленським.
Натомість «Олімпійський» заперечив проведення дебатів на стадіоні.
У БПП відповіли на заклик Зеленського: Порошенко не буде зустрічатись на стадіоні.
Петро Порошенко влаштував у Telegram голосування щодо дебатів із Зеленським.
Суспільне телебачення має технічну можливість провести трансляцію з НСК «Олімпійський», але «слово за ЦВК».
Порошенко заявив, що «дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах», але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК «Олімпійський».
Джерело: Укрінформ