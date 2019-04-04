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    Економіка та фінанси

    Від перемоги Зеленського не варто очікувати миттєвих наслідків для економіки України — Moody’s

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    Повноваження президента України фокусуються переважно на військовій та дипломатичній сферах - Від перемоги Зеленського не варто очікувати миттєвих наслідків для економіки України — Moody’s
    Повноваження президента України фокусуються переважно на військовій та дипломатичній сферах

    Ключові сфери, на які має безпосередній вплив президент, не мають достатньо вагомого впливу на економіку, - аналітики

    Перемога на виборах президента України Володимира Зеленського миттєвих наслідків для економіки, зокрема, фінансової та податкової системи – не принесе.

    Про це йдеться у звіті рейтингового агентства Moody’s, передає «Інтерфакс-Україна».

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    Там вважають, що ключові сфери, на які має безпосередній вплив президент, не мають достатньо вагомого впливу на економіку, тому у разі перемоги на виборах Зеленського - не варто очікувати миттєвої реакції економіки та фінансового ринку.

    Зокрема, повноваження президента фокусуються переважно на військовій та дипломатичній сферах та мають дотичне відношення до, наприклад, продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

    Водночас Moody’s зазначає, що політичні наслідки обрання Зеленського президентом досі незрозумілі, що породжує певну невизначеність на фінансових ринках.

    Зазначимо, що напередодні віце-прем’єр-міністр Степан Кубів заявляв, що у разі обрання Володимира Зеленського президентом України, економіка може увійти у рецесію, тобто, може розпочатися економічна криза. Свою точку зору він пояснив тим, що «Зеленський керуватиме країною методом спроб та помилок».

    Водночас, зазначимо, що повноваження президента мають досить обмежений вплив на економічні процеси в країні.

    Після проведення першого туру виборів президента України реакція фінансових ринків була досить позитивною: так, ставки за державними борговими цінними паперами не зростали, а показники торгівлі цінними паперами на українських біржах також були позитивними.

    Аналітики відзначають, що це пов'язано з тим, що кандидати, які пройшли до другого туру, не несуть загрози майбутній співпраці з МВФ.

    За підсумками підрахунку 100% електронних протоколів Зеленський набрав 30,24% голосів, на понад 14% від нього відстав чинний президент Петро Порошенко — 15,95%.

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