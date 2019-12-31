Українці ніколи і нікому не здадуть свою країну, волю та незалежність

Непрості нині часи в країні… А коли вони були прості й безхмарні? – Ніколи!

Дорогі друзі! Настає Новий рік. Я щиро вітаю вас із цим святом! Хай збуваються ваші мрії, здійснюються ваші амбітні плани і виконуються сподівання. Адже ви того безумовно варті.

Хай буде добро і щастя у ваших родинах, а мир та спокій нарешті прийдуть на рідну Україну!

...Людина завжди очікує кращого від нового року, від нових часів. Така наша сутність. Ми сподіваємося, що буде ліпше. Це мотивує нас жити і рухатися вперед, до того безумовно кращого і щасливого, омріяного обрію.

Але останнім часом ми часто сумніваємося. Чи туди ми йдемо? Чи у правильному напрямку рухається країна? Чи вірний ми зробили вибір? Це нормально – сумніватися! Це властиво здоровим, розумним, самодостатнім людям. І я хочу заспокоїти вас. Хай не так сьогодні, як хотілося б, і результати наших дій не такі, як ми їх бачили вчора… Головне, що ми – НЕБАЙДУЖІ. Ми ніколи не закриємо очі на несправедливість. Не скоримося ворогу, не здамося, не замовкнемо! Ми ніколи і нікому не здамо нашу країну, нашу волю, нашу незалежність. А це значить – все ми зможемо, все подолаємо і переможемо! Непрості нині часи в країні… А коли вони були прості й безхмарні? – Ніколи! У нашій історії були й звитяжні часи, і такі, про які згадувати не хочеться. Різниця між ними визначається людьми, визначається – нами! Тими небайдужими, хто живе і бореться, не числом, а серцем і душею! Тому – більше оптимізму, більше рішучості і впевненості в діях! Більше віри! Я дякую вам за це! Щастя вам, удачі, достатку й тепла в родинах, любові! Усе буде добре!

Джерело: блог Юлії Тимошенко

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»