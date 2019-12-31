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    Думки вголос

    Українці ніколи і нікому не здадуть свою країну, волю та незалежність

    • Юлія Тимошенко

      Лідер партії «Батьківщина»

    • Розсилка
    Українці ніколи і нікому не здадуть свою країну, волю та незалежність

    Непрості нині часи в країні… А коли вони були прості й безхмарні? – Ніколи!

    Дорогі друзі! Настає Новий рік. Я щиро вітаю вас із цим святом! Хай збуваються ваші мрії, здійснюються ваші амбітні плани і виконуються сподівання. Адже ви того безумовно варті.

    Хай буде добро і щастя у ваших родинах, а мир та спокій нарешті прийдуть на рідну Україну!

    ...Людина завжди очікує кращого від нового року, від нових часів. Така наша сутність. Ми сподіваємося, що буде ліпше. Це мотивує нас жити і рухатися вперед, до того безумовно кращого і щасливого, омріяного обрію.

    Але останнім часом ми часто сумніваємося. Чи туди ми йдемо? Чи у правильному напрямку рухається країна? Чи вірний ми зробили вибір? Це нормально – сумніватися! Це властиво здоровим, розумним, самодостатнім людям.

    І я хочу заспокоїти вас. Хай не так сьогодні, як хотілося б, і результати наших дій не такі, як ми їх бачили вчора… Головне, що ми – НЕБАЙДУЖІ. Ми ніколи не закриємо очі на несправедливість. Не скоримося ворогу, не здамося, не замовкнемо!

    Ми ніколи і нікому не здамо нашу країну, нашу волю, нашу незалежність. А це значить – все ми зможемо, все подолаємо і переможемо!

    Непрості нині часи в країні… А коли вони були прості й безхмарні? – Ніколи!

    У нашій історії були й звитяжні часи, і такі, про які згадувати не хочеться. Різниця між ними визначається людьми, визначається – нами! Тими небайдужими, хто живе і бореться, не числом, а серцем і душею!

    Тому – більше оптимізму, більше рішучості і впевненості в діях! Більше віри! Я дякую вам за це!

    Щастя вам, удачі, достатку й тепла в родинах, любові!

    Усе буде добре!

    Джерело: блог Юлії Тимошенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Юлія Тимошенко новорічні свята
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