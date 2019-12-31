Разумков: 2019 рік був визначальним для нашої держави



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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков Фото: Главком

Спікер Ради привітав українців з новорічними святами

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков привітав українців із Новим роком та Різдвом Христовим.

Відповідний ролик опублікували на сайті парламенту.

«Шановні українці, 2019 рік був визначальним для нашої держави. Разом з вами ми повністю перезавантажили систему влади, привівши до неї нових, ефективних і, головне, відповідальних політиків. Я дуже хочу, щоб у 2020 році в кожному регіоні, в кожному місті, в кожній родині ви дійсно відчули позитивні зміни від нашої роботи», — сказав Разумков.

Він побажав українцям здоров’я, затишку, злагоди в оселях, щоб завжди там лунав дитячий сміх, а рідні були поруч, щоб був мир у нашій державі і щоб вона розвивалась.