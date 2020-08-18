Білоруські силовики вже почали отримувати «листи щастя»

Гаррі Каспаров 13-й чемпіон світу з шахів, політик

Гаррі Каспаров

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Згідно з міжнародним правом, злочини проти людяності не мають строку давності та не підлягають амністії

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Происходящие в Беларуси события не могут оставлять безучастными международное сообщество и от лица Фонда защиты прав человека, главой Совета которого я являюсь, мы подготовили вот такой документ. Это «письмо счастья» сегодня получили 15 офицеров силовых ведомств Беларуси, а также, с небольшой модификацией, группа ответственных за преступления гражданских чиновников режима Лукашенко. Благодаря помощи белорусских партнеров в нашем распоряжении оказались личные координаты получателей - адреса электронной почты и телефоны, и эта база будет постоянно расширяться.

ФИО

«Хотим довести до Вас информацию, требующую Вашего срочного внимания:

(1) Фонд Прав Человека (HRF) пришел к выводу, что силовые структуры Республики Беларусь совершают преступления против человечества;

(2) Мы полагаем, что Вы, ФИО, – одно из лиц, ответственных за совершение упомянутых преступлений против человечества;

(3) Согласно международному праву, преступления против человечества не имеют срока давности и не подлежат амнистии;

(4) HRF добьется, чтобы Вы получили срок тюремного заключения за участие в совершении этих преступлений, а кроме того, проверит, чтобы Ваше имя было внесено в список лиц, на которых наложены экономические и иммиграционные санкции во всех демократических странах мира;

(5) HRF требует, чтобы Вы подали в отставку с должности …….., отказались от своего звания, сложили свои полномочия и способствовали скорейшему переходу к демократии в Республике Беларусь; если Вы это сделаете, то HRF уверяет, что Ваше имя будет включено в список лиц со смягчающими вину обстоятельствами, который передадут международному сообществу и будущему демократическому правительству Республики Беларусь, чтобы они могли зачесть Вашу роль в формировании демократической Беларуси и предотвращении дальнейшего кровопролития в стране.

1. Преступления против человечества, совершенные силовыми структурами Республики Беларусь.

Римский статут Международного уголовного суда определяет «преступления против человечества» как любые деяния из серии уголовных деяний в случае их совершения «как части широкомасштабного или систематического нападения на любое гражданское население, со знанием о данном нападении». Данные преступления включают убийство, заключение или прочие серьезные ограничения физической свободы в нарушение основополагающих норм международного права, пытки, изнасилование или прочие половые преступления сопоставимой степени тяжести, преследование определенной группы населения по политическим мотивам, либо прочие негуманные деяния похожего характера, сознательно вызывающие серьезное страдание или представляющие серьезную угрозу физической целостности, психологическому или физическому здоровью.

HRF подтверждает, что каждое из данных преступлений – убийство, заключение невиновных, пытки, преследование по политическим мотивам и прочие негуманные деяния – совершалось в Республике Беларусь как часть общего и систематического покушения на гражданское население, выступающее на улицах против диктатуры Александра Лукашенко

а. Убийства

На сегодня государственными силовыми структурами убиты двое протестующих, против которых руководимые Вами сотрудники применили чрезмерную силу. Один человек был убит в Минске 10 августа 2020 во время демонстрации. Видеоматериалы из социальных СМИ показывают, что его застрелили агенты органов госбезопасности. Второй человек был убит в Гомеле 13 августа 2020 после задержания и избиения силами безопасности.

б. Задержания

Только за минувшую неделю тысячи человек подверглись произвольному аресту органами безопасности правительства Республики Беларусь. По некоторым оценкам, общее число избитых и задержанных составляет 6 700 человек. HRF считает их узниками совести, поскольку они – невиновные люди, подвергнутые заключению за осуществление своих человеческих прав, то есть попавшие в заключение в результате общего и систематического покушения на гражданское население, мирно протестующее на улицах против правительства, причем правительство знало об этих нападениях.

в. Пытки

Со стороны жертв пыток есть десятки более чем основательных обвинений в адрес сотрудников органов безопасности Республики Беларусь, получающих приказы от режима Лукашенко. Многие свидетельствуют о применении пыток в пунктах задержания по всей Беларуси. Например, женщины говорят, что им угрожают изнасилованием и заставляют их, раздевшись донага, проходить перед видеокамерами. Есть сведения о том, что людей набивают в крошечные тюремные камеры без еды и воды, что они не могут двигаться и вынуждены сидеть в собственной крови и экскрементах, что арестованных заставляют ложиться лицом вниз друг на друга и избивают их до крови.

2. Совершение Вами по меньшей мере одного данного преступления против человечества и ответственность за преступления, совершенные под Вашим командованием.

В деле «Обвинение против Тихомира Блашкича, обвинение против Дарио Кордича и Марио Черкеза и обвинение против Душко Тадича» Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии признал, что «единичное деяние, совершенное преступной стороной в контексте общей и систематической атаки на гражданское население приводит к наступлению личной уголовной ответственности и преступной стороне не обязательно совершать многочисленные преступления, чтобы понести ответственность».

Должность ……. позволила Вам напрямую возглавлять совершение одного из следующих преступлений: убийство, заключение и пытки.

Статья 28 Римского статута Международного уголовного суда установила понятие коллективной ответственности. Согласно данной статье «командиры несут уголовную ответственность за преступления, совершенные вооруженными силами под их фактическим командованием и управлением, например, за изнасилование или любые преступления, связанные с сексуальным насилием в военных условиях. Это применимо к ситуациям, когда вышестоящий командир знал или должен был знать о подобных преступлениях и не предпринял всех необходимых разумных мер по их предотвращению». Это означает, что даже если Вы лично не участвуете в конкретном действии, то все равно несете ответственность за действия всех Ваших подчиненных.

В связи с вышесказанным, учитывая Ваше положение в структуре органов правопорядка, становится очевидно, что Вы несете ответственность согласно доктрине коллективной ответственности за совершение упомянутых преступлений против человечества.

3. Непогашаемость давностью и неприменимость амнистии к преступлениям против человечества.

Согласно канонам международного права, преступления против человечества не погашаемы давностью вне зависимости от времени совершения преступления. Это означает, что в будущем Вы можете быть в любое время отданы под суд за преступления, совершенные Вами в любое время в прошлом или позже.

По тем же канонам международного права не работает аргумент, что действия, совершенные репрессивными силами под Вашим командованием, являлись «законными» по нормам, волюнтаристски диктуемым и интерпретируемым режимом Лукашенко и подконтрольным ему Верховным судом.

4. Цель Фонда Прав Человека (HRF) – добиваться уголовной ответственности как в Республике Беларусь, так и за рубежом.

Миссия HRF – защита прав человека там, где людям в этих правах систематически отказывают. Другими словами, в странах с диктаторскими и авторитарными режимами. Поэтому с самого момента своего основания в 2005 году Совет директоров HRF включает в себя людей со всего мира, незаконно подвергавшихся в авторитарных странах тюремному заключению по политическим мотивам.

За 15 лет защиты и охраны прав человека HRF создал отличную сеть международных связей с международными организациями и демократическими правительствами. HRF сделает все возможное для того, чтобы – даже когда диктатура еще пользуется властью, а особенно когда она рухнет – Вы понесли ответственность, чтобы Ваши активы были конфискованы, чтобы Вам отказывали в выдаче виз в демократические страны и, наконец, чтобы Вы получили срок тюремного заключения, ответив за совершенные преступления против человечества.

5. Смягчение наказания в случае раскаяния и сотрудничества с целью падения режима.

Несмотря на все вышеупомянутое, международное уголовное право признает действия, облегчающие вину, которые в чрезвычайных обстоятельствах могут привести к уменьшению срока наказания лиц, совершивших преступления против человечества, в особенности если их действия помогают в привлечении к ответственности и наказанию прочих высокопоставленных лиц, совершивших те же преступления. HRF призывает Вас добровольно уволиться со своего поста, отказаться от звания и полномочий, сложить оружие, которое Вы сегодня используете от имени диктатуры Лукашенко, и помочь с переходом к демократии Республики Беларусь как можно скорее.

Если Вы это сделаете, Фонд Прав Человека (HRF) гарантирует включение Вашего имени в список лиц с обстоятельствами, облегчающими вину, который мы опубликуем для международного сообщества и предоставим будущему демократическому правительству Беларуси с тем, чтобы они приняли во внимание изменение Вашей позиции и приверженность мирной и демократической Беларуси.»

Гарри Каспаров - Председатель

Тор Халворссен - Президент

Джерело: блог Гаррі Каспарова

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