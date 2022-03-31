Поки Путін при владі – не сподівайтесь на мир

Російський диктатор бажає лише перемоги

Мовою оригіналу

Путинские планы по захвату всей Украины рушатся.

На сегодняшний день Путину следовало бы решать более объективные задачи, поскольку ресурсов для поддержания кампании на всей территории Украины недостаточно. Но в то же время совершенно очевидно, что диктатор, находящийся у власти 22 года, руководствуется совсем другой логикой и словосочетание «здравый смысл» к нему не применимо.

Задача у диктатора только одна – остаться у власти. Он понимает, что военное поражение – это прямая дорога на политический эшафот, а лично для него это конец жизни. Путин никоим образом не готов признавать даже частичное поражение в Украине. Ему нужна победа, причем к 9 мая, поэтому он бросает на войну все ресурсы. С Дальнего востока перебрасываются войска. С военных баз в Грузии и Армении, из Таджикистана.

Поэтому я очень скептически отношусь к переговорам, которые ведутся сейчас. Украина возможно была бы готова на возврат к демаркационным линиям на 24 февраля, естественно не признавая никаких аннексий.

Но проблема в том, что Путина это не устраивает. Он не может отказаться от цели политической победы, выраженной в том числе в территориальных приобретениях. Мы и Путин говорим с разных логик, для нас человеческая жизнь бесценна, потеря каждой жизни мирного жителя или солдата – это трагедия. Для Путина это просто статистика.

Именно поэтому я говорю, что пока Путин находится у власти, мира не будет. Для него перемирие – это возможность перегруппироваться.

Он видит Украину как препятствие на пути своих захватнических геополитических планов, поэтому если он не добьется успеха в данный конкретный момент – он будет пытаться использовать другие возможности.

С учетом всего этого я считаю, что единственной разумной позицией для свободного мира является стратегия, направленная на крах путинского режима. А путь к краху путинского режима лежит через победу Украины в этой войне и поднятие украинского флага в Севастополе.

Джерело: блог Гаррі Каспарова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.