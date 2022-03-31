  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Гаррі Каспаров
рус
    Думки вголос

    Поки Путін при владі – не сподівайтесь на мир

    • Гаррі Каспаров

      13-й чемпіон світу з шахів, політик

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Не шукайте адекватності в очах тирана - Поки Путін при владі – не сподівайтесь на мир
    Не шукайте адекватності в очах тирана
    фото з відкритих джерел

    Російський диктатор бажає лише перемоги

    Мовою оригіналу

    Путинские планы по захвату всей Украины рушатся.

    На сегодняшний день Путину следовало бы решать более объективные задачи, поскольку ресурсов для поддержания кампании на всей территории Украины недостаточно. Но в то же время совершенно очевидно, что диктатор, находящийся у власти 22 года, руководствуется совсем другой логикой и словосочетание «здравый смысл» к нему не применимо.

    Задача у диктатора только одна – остаться у власти. Он понимает, что военное поражение – это прямая дорога на политический эшафот, а лично для него это конец жизни. Путин никоим образом не готов признавать даже частичное поражение в Украине. Ему нужна победа, причем к 9 мая, поэтому он бросает на войну все ресурсы. С Дальнего востока перебрасываются войска. С военных баз в Грузии и Армении, из Таджикистана.

    Поэтому я очень скептически отношусь к переговорам, которые ведутся сейчас. Украина возможно была бы готова на возврат к демаркационным линиям на 24 февраля, естественно не признавая никаких аннексий.

    Но проблема в том, что Путина это не устраивает. Он не может отказаться от цели политической победы, выраженной в том числе в территориальных приобретениях. Мы и Путин говорим с разных логик, для нас человеческая жизнь бесценна, потеря каждой жизни мирного жителя или солдата – это трагедия. Для Путина это просто статистика.

    Именно поэтому я говорю, что пока Путин находится у власти, мира не будет. Для него перемирие – это возможность перегруппироваться.

    Он видит Украину как препятствие на пути своих захватнических геополитических планов, поэтому если он не добьется успеха в данный конкретный момент – он будет пытаться использовать другие возможности.

    С учетом всего этого я считаю, что единственной разумной позицией для свободного мира является стратегия, направленная на крах путинского режима. А путь к краху путинского режима лежит через победу Украины в этой войне и поднятие украинского флага в Севастополе.

    Джерело: блог Гаррі Каспарова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путін Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олеся Яхно
    Олеся Яхно

    Кандидат політичних наук

    Микола Бєлєсков
    Микола Бєлєсков

    Головний консультант відділу воєнної і воєнно-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Валерій Пекар
    Валерій Пекар

    Бізнесмен

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Поки Путін при владі – не сподівайтесь на мир