Ворог перегруповує війська для наступу на схід України – Генштаб

Для забезпечення відходу військ окупанти ведуть артилерійський вогонь по позиціях підрозділів ЗСУ

Зберігається загроза застосування противником ракетного озброєння по об’єктах оборонно-промислового комплексу

Розпочалася тридцять шоста доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Основні зусилля противника зосереджені на утриманні зайнятих рубежів, підготовці до відновлення наступальних дій на окремих напрямках та встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Російські загарбники здійснюють перегрупування частини військ для наступу на схід України. «Ворог вживає заходів щодо перегрупування та формування угруповань збройних сил Російської Федерації з метою ведення наступу у Східній операційній зоні. Зафіксовано перекидання частини військ та техніки ворога з території республіки Білорусь на територію Російської Федерації залізничним транспортом», – йдеться у повідомленні.

Зберігається загроза застосування противником ракетного озброєння по об’єктах оборонно-промислового комплексу та логістичній інфраструктурі нашої Держави. Триває переміщення на територію України додаткових підрозділів збройних сил російської федерації для ведення бойових дій. Водночас, окремі військові частини ворога вже вичерпали можливості з формування резервів.

На Волинському напрямку суттєвих змін в складі та положенні військ противника не відзначено. Ворог продовжує ведення демонстраційних дій на зазначеному напрямку.

На Поліському напрямку основні зусилля противника зосереджуються на виведенні підрозділів з території України, відновленні їх боєздатності та, імовірно, перекиданні на інші напрямки. Зокрема, ворог здійснює переміщення підрозділів 35-ї, 36-ї загальновійськових армій та 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ з Поліського операційного району.

Для забезпечення відходу військ окупанти ведуть артилерійський вогонь по позиціях підрозділів Збройних Сил України та здійснюють дистанційне мінування місцевості забороненими міжнародними конвенціями засобами. У зв’язку з критичною ситуацією, виведення підрозділів 35-ї загальновійськової армії організовує особисто командувач армії генерал-лейтенант Олександр Санчик.

За наявною інформацією, в ході ведення бойових дій проти України втрати 1-го мотострілецького батальйону 36-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 06705, Борзя) 29-ї загальновійськової армії склали понад 60% особового складу.

На Сіверському напрямку противник діє силами окремих підрозділів зі складу 2-ї, 41-ї загальновійськових армій та 90-ї танкової дивізії Центрального воєнного округу.

Окупанти продовжують блокувати та здійснювати артилерійські обстріли Чернігова. Закріплюються на зайнятих рубежах та проводять перегрупування. З метою ведення розвідки та коригування вогню артилерії ворог використовує БПЛА.

На Броварському напрямку противник продовжує відведення підрозділів, ймовірно, у прикордонні райони з російською федерацією.

Частина підрозділів залишається на позиціях і блокпостах уздовж транспортних комунікацій та на підступах до тимчасово зайнятих населених пунктів. Здійснює мінування ділянок місцевості та цивільних об’єктів.

На Слобожанському напрямку противник продовжує здійснювати артилерійські обстріли міста Харкова.

У напрямку на Слов’янськ силами визначених підрозділів ворог продовжує заходи із перегрупування військ та поповнення боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів.

На Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, а також захопленні міста Маріуполь.

Активізував нанесення авіаударів із застосуванням літаків оперативно-тактичної авіації по військах і об’єктах в районах населених пунктів Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Кремінна. Здійснював спроби обходу наших підрозділів, успіху не мав.

Посилює угруповання на Донецькому напрямку. Відзначено прибуття залізничних ешелонів з озброєнням і технікою на залізничну станцію Ровеньки.

Продовжує штурмові дії в місті Маріуполі. Ворог зосереджував зусилля на утриманні зайнятих позицій в районах населених пунктів Новозлатопіль та Любимівка.

На Таврійському напрямку, у районі Нової Каховки, противник розгорнув логістичну базу. Активних дій не проводить.

На Південнобузькому напрямку ворог вживає заходів з відновлення боєздатності. Продовжує проведення заходів інженерного забезпечення. Вогнем артилерії намагається блокувати дії підрозділів Збройних Сил України.ї

Як раніше повідомлялося, на деяких напрямках у Київській області наші війська здійснюють успішні контратаки.