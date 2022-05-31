Росія стала монстром, не без допомоги західних лідерів

Зараз історичний шанс очистити світ від зла

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Сегодняшняя путинская Россия стала тем, чем она стала, во многом благодаря Западу.

Это никоим образом не снимает вину с граждан России, но надо быть объективными. Даже сегодня, на фоне всех чудовищных преступлений и когда все понимают, что решается на полях сражений в Украине, мы все равно видим нежелание западных лидеров принимать принципиальные решения и трусость перед диктатором.

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Сегодня на Западе, к сожалению, сформировалось мощнейшее лобби, которое не хочет победы Украины, потому что боится поражения России. Они инстинктивно чувствуют, что победа Украины – это новый мир.

Это совершенно новые исторические реалии, в которых этим жалким ничтожным менеджерам места не будет. Они боятся принять принципиальное решение, потому что они привыкли ничего не делать.

Для меня эта война – эта глобальная битва. И поэтому я считаю, что надо использовать любой шанс для того, чтобы и Россия вслед за Украиной и вслед за украинской победой все-таки стала частью этого нового нового мира. Это только шанс, но пока у меня есть какие-то возможности, организационные, личные, мой долг этот шанс попробовать использовать.

Джерело: блог Гаррі Каспарова

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