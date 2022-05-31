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    Думки вголос

    Росія стала монстром, не без допомоги західних лідерів

    • Гаррі Каспаров

      13-й чемпіон світу з шахів, політик

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    Путін відчув слабину західного світу і довгий час це використовував - Росія стала монстром, не без допомоги західних лідерів
    Путін відчув слабину західного світу і довгий час це використовував
    фото з відкритих джерел

    Зараз історичний шанс очистити світ від зла

    Мовою оригіналу

    Сегодняшняя путинская Россия стала тем, чем она стала, во многом благодаря Западу.

    Это никоим образом не снимает вину с граждан России, но надо быть объективными. Даже сегодня, на фоне всех чудовищных преступлений и когда все понимают, что решается на полях сражений в Украине, мы все равно видим нежелание западных лидеров принимать принципиальные решения и трусость перед диктатором.

    Путинский режим вскрыл невероятную гниль свободного мира

    Сегодня на Западе, к сожалению, сформировалось мощнейшее лобби, которое не хочет победы Украины, потому что боится поражения России. Они инстинктивно чувствуют, что победа Украины – это новый мир.

    Это совершенно новые исторические реалии, в которых этим жалким ничтожным менеджерам места не будет. Они боятся принять принципиальное решение, потому что они привыкли ничего не делать.

    Для меня эта война – эта глобальная битва. И поэтому я считаю, что надо использовать любой шанс для того, чтобы и Россия вслед за Украиной и вслед за украинской победой все-таки стала частью этого нового нового мира. Это только шанс, но пока у меня есть какие-то возможности, организационные, личные, мой долг этот шанс попробовать использовать.

    Джерело: блог Гаррі Каспарова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія стала монстром, не без допомоги західних лідерів