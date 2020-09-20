Разумков розкритикував ідею про місцеві вибори на окупованому Донбасі



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Дмитро Разумков вважає, що вибори в ОРДЛО проводити не можна Фото: Главком

Вносити будь-які зміни в постанову про вибори– це поставити під сумнів легітимність проведення виборів, заявив спікер Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не підтримує внесення змін до постанови про місцеві вибори, які дозволили б вибори на території ОРДЛО.

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Постанова (Верховної Ради про вибори, – ред.) ніяк не пов’язана з Мінськими угодами. Її можна по-різному трактувати, але вибори згідно Мінських угод – це дев'ятий пункт. Я не впевнений, що ми сьогодні можемо говорити, що в повному обсязі виконані вісім попередніх. Тому зараз говорити, що постанова чомусь, комусь заважає, м’яко кажучи, не зовсім коректно», – заявив спікер.

Разумков нагадав, що постанова була прийнята Радою у відповідності до закону України, який говорить про те, що парламент оголошує місцеві вибори не пізніше, ніж за 90 днів до дати виборів.

«Сьогодні вносити будь-які зміни в цю постанову – це поставити під сумнів легітимність проведення виборів на всій території держави, тому що це буде суперечити діючому законодавству», – додав Разумков.

«Організаційно це неможливо сьогодні зробити (провести вибори в ОРДЛО, – ред.), вони не можуть відбутися за українським законодавством, там немає доступу всіх політичних партій і сил, які зареєстровані в Україні, там, на жаль, не працює свобода слова, головне, що там будуть не вибори, а призначення тих чи інших людей. Цей підхід суперечить демократичним нормам, до яких ми з вами звикли. Це не може відбуватися під дулами кулеметів», – резюмував голова Верховної Ради.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак розраховує на те, що Верховна Рада ухвалить «мудре рішення» щодо зміни до постанови про призначення місцевих виборів.

Також Єрмак назвав умови проведення виборів в ОРДЛО.

Раніше представник України в політичній підгрупі ТКГ Андрій Костін за результатами перемовин політичних радників лідерів країн Нормандської четвірки в Берліні 11 вересня повідомив, що українська делегація допустила можливість внесення змін до постанови Ради про призначення місцевих виборів.

Натомість Єрмак запевняв, що в Берліні Україна не обіцяла міняти правила місцевих виборів.

Костін також заявив, що «формулу Штайнмаєра» включать в закон про особливий статус Донбасу.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вибори на окупованих територіях Донецької та Луганської областей мають пройти на території, звільненій від російських збройних сил і підтримуваних ними незаконних збройних формувань.

Також спікер Ради Дмитро Разумков вважає, що на окупованих територіях вибори провести фізично неможливо.