Дорога насилля, або Куди ведуть дорослі установки для малих дітей

Більшість дорослих не розділяють з дитиною її почуття, вони за їх прояв карають

Мовою оригіналу Наконец-то общество сознательно озаботилось тем, что с насилием в детских коллективах нужно что-то делать, что оно не пройдет, как в детстве ветрянка, и его не замазать зеленкой, и самое важное, что у него есть более глубокие причины, которые часто скрываются в семейных отношениях. Невозможно уже продолжать упорно отрицать, что

Катерина Гольцберг Дитячий та сімейний психолог

Катерина Гольцберг

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Булінг

Більшість дорослих не розділяють з дитиною її почуття, вони за їх прояв карають

Мовою оригіналу

Наконец-то общество сознательно озаботилось тем, что с насилием в детских коллективах нужно что-то делать, что оно не пройдет, как в детстве ветрянка, и его не замазать зеленкой, и самое важное, что у него есть более глубокие причины, которые часто скрываются в семейных отношениях. Невозможно уже продолжать упорно отрицать, что именно мы – взрослые – причастны к детским разборкам, а важно признать, что мы являемся непосредственными участниками этого замкнутого круга, в котором часто именно взрослые и есть источник реального насилия. Порой нам кажется, что это и есть воспитание, что вот нас же как-то вырастили и дети тоже вырастут и станут милыми и добрыми взрослыми, и что все психологические травмы обойдут их стороной, и что они будут счастливее и удачливее нас. И при этом сами взрослые не перестают бить и унижать собственных и чужих детей, оскорблять и ставить на гречку с упорством, достойным лучшего применения. И из поколения в поколение родители повторяют, как мантру: «Но я же вырос человеком!», оправдывая такой нехитрой формулой эстафету насилия.

Но дети получают бесценный, но ужасающий опыт, который они потом несут уже в те коллективы, где им придется выживать самим. Именно выживать, ведь у насильника всегда есть свой собственный страх и с ним нужно как-то жить. И дети извлекают уроки, которые уже самим взрослым потом кажутся страшными и неоправданными, но это их опыт, и опыт весьма горький.

Первый урок, который извлекают дети из домашнего насилия: тот, кто сильнее, тот и прав. Безусловный звериный закон. Откуда после такого вывода в этом детском мире взяться сочувствию и состраданию? Где взять силы и моральные принципы для помощи ближнему? Как научиться сопереживать и чувствовать боль? Эти понятия не могут родиться там, где взрослый прав только потому, что он сильнее. Именно закон силы и морального превосходства потом становиться основополагающим в детском буллинге: сильнее тот, кто ударил первым, а если тебе не повезло родиться маленьким хилым и слабым, то ты уже аутсайдер, ты никому не нужен, тебе неоткуда ждать помощи.

Второе важное открытие: никому нельзя доверять, даже собственным родителям. Как можно довериться чужаку, если самые близкие люди, которые должны бы защитить, как раз и есть те, кто тебя бьет и унижает. Любой взрослый – враг, любой ровесник должен пройти проверку на «свой-чужой», часто довольно жестоким способом. «Кто не с нами, тот против нас!» Поэтому важно быть в стае, важно нащупать своих и действовать в рамках тех законов, которые предлагает конформная группа, даже если эти законы противоречат законам логики, морали и разума.

Третье: свои эмоции важно скрывать. Никогда никому нельзя показывать свой страх, свое горе, обиду, разочарование. А страх, например, легче всего скрыть за агрессивным и вызывающим поведением. И дети понимают, что быть агрессивными и неуправляемыми – самое безопасное, что они могли бы придумать и быстро реализовать. Других безопасных и эффективных способов жить полноценной эмоциональной жизнью у них нет. Ведь их страх выражать эмоции хорошо приправлен нашими «взрослыми» установками: «девочки так себя не ведут», «мальчики не плачут», «говорить то, что думаешь – некрасиво», «на обиженных – воду возят», «на тебя все смотрят, как тебе не стыдно». Куда нести ребенку свою детскую беду, свои обиды, слезы, печаль? Кто разделит все эти чувства с потерявшимся в своих чувствах ребенком? Большинство взрослых не делят с ребенком его чувства, они за чувства наказывают, давая очень конкретный посыл: чувствовать нельзя, проявлять чувства – опасно!

И еще один неутешительный вывод, который делают дети: ждать помощи от взрослых глупо и нерационально, свои проблемы нужно решать самому. Именно поэтому многие дети, становясь жертвой насилия и буллинга, редко идут за помощью к родителям и учителям. Они пытаются решить свои проблемы самостоятельно, и если это им удается, то скорее всего, они сами уже стали буллерами, а если они потерпели неудачу, то часто поправить ситуацию может только радикальная смена коллектива, побег из реальности в любой другой мир или даже уход из жизни, как радикальный способ такого побега.

В чистом остатке мы имеем обозленного неуправляемого затравленного и напуганного маленького человека, который никому не верит, никому не сочувствует, испытывает противоречивые чувства и загнан в угол, из которого будет продолжать кусать даже тех, кто готов прийти к нему на помощь. Ведь помощь нужна не только тому, кто стал жертвой буллинга, а даже в большей мере тому, кто сам и есть агрессор.

Все это важно знать тем взрослым, которые не хотят осознать ту степень ответственности, которую они несут перед детьми, когда не только демонстрируют детям пример семейного насилия, а и проявляют его по отношению к ребенку. И не важно, бьют ли самого ребенка, его мать в его присутствии или проявляют психологическое насилие в виде оскорблений, обесценивая, унижения – все это благодатная почва для детского насилия. Важно осознавать последствия своих бездействий и тем, кто это насилие оправдывает и считает культурной нормой, покрывая насильников и игнорируя призывы ребенка о помощи. Насилие порождает насилие, и если оно не вернется непосредственно вам, то обязательно проявится там, где вы его совсем не ждете.

Давайте наполним детство наших детей пониманием, сочувствием, уважением и любовью. Иных вариантов выжить у нас просто нет!

Катерина Гольцберг, дитячий та сімейний психолог, член Професійної асоціації дитячих аналітичних психологів, психолог проекту #Небийдитину та ГО «Батьківська спілка»

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