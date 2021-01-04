У російському КВН «срібло» здобула сімферопольська команда, в якій чільні гравці – кримські татари

Україні потрібний закон про колабораціоністів. І сумно, що тільки одиниці це розуміють

У російському КВН срібні медалі у фіналі здобула сімферопольська команда, в якій три чільних гравці – кримські татари.

Розумію, що це така політична технологія. Вони вже найросійськіші россіянє – пишаються мостом, поверненням «додому», жартують про те, що цей рік був найкращий, бо російський турист нарешті обрав півострів, а не зарубіжні курорти.

Або ще такий жартик – Путін ініціював закон, що президентом Росії не може бути людина, яка колись мала інший паспорт. І тут кримець Алім каже – це несправедливо, але ж ми не винуваті [у тому, що були громадянами України]. Зала сміється.

Потєшниє х0хли уже не грають у КВН, тепер це роблять потєшниє кримці і «шахтьори с Ровєньков». Мораль – потрібний закон про колабораціоністів. І сумно, що тільки одиниці це розуміють.

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