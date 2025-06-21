Путін: Україна – наша

І знову пропагандистська казка про один народ

Путін під аплодисменти папуасів сказав, що вся територія України «наша», про «один народ», русскій язик і так далі. Це погано, але ще гірше, що це нічого не змінює у головах тих, хто навіть під ракетами не бажає відмовитися від мовної та конфесійної приналежності, яка їх поєднує з Путіним.

Завтра жодна парафія МП не ухвалить рішення розірвати з Москвою і навпаки, як це ми бачимо в останні дні у Чернівцях і не тільки, з кулаками будуть боротися за право бути під омофором Кіріла.

За останні місяці бачив десятки могил убитих росіянами, зокрема і військовослужбовців, де епітафії зроблено російською.

Мораль? Її нема. Нам своє робить.

Незважаючи на...