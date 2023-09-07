Ким має бути кожен міністр оборони України

Ксенофобія – це дуже точна зброя, і вона працює безвідмовно

Умєров на посаді не кримський татарин, а українець. Бо нема і не може бути іншої ідентичності для міністра оборони України під час війни.

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Не знаю особисто пана Умєрова. Як не знаю і пана Резнікова. Але що точно не ок, то це послідовне наголошення у дописах багатьох, хто підтримує кандидатуру нового міністра – що він кримський татарин і що це, мовляв, щось таки означає у контексті призначення. Це нічого не означає. Не може означати в принципі. Він на посаді не кримський татарин, а українець. Бо нема і не може бути іншої ідентичності для міністра оборони України під час війни.

Він, звісно, може мати окрему від українства етнічність, бути чоловіком, батьком, сином, кумом, членом релігійної громади чи ще кимось. Але повторюсь – все це не має жодного значення. Бо він є членом уряду, очільником міноборони воюючої України, і це головне.

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І ще один момент – якщо у нього щось піде не так, що не хотілося б, то негатив автоматично буде перенесено на всіх членів групи (кримців, у цьому випадку). Вже є коментарі про те, що кримських татар «непропорційно багато» у владі і що «їх» мало у війську. Далі подібного буде тільки більше. Бо ксенофобія – це дуже точна зброя, і вона працює безвідмовно. І тому людина на цій посаді має бути українцем, професійним управлінцем і не корумпованим. Все інше – другорядне.