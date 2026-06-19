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Вахтанг Кіпіані Журналіст

Польща. Маски адвокатів і союзників України скинуто

glavcom.ua
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Не вийшло отримати вигоду через підпорядкування України польським інтересам

Українці, які в силу історичних, зокрема викликаних війною обставин опинилися в Польщі, мають розуміти – їхні діти і внуки під впливом державної політики цієї держави стануть поляками.

Звісно, будуть винятки, коли родини інвестуватимуть надзвичайні зусилля в збереження української свідомості дітей. Декому це вдасться. Небагатьом, це очевидно, знаючи як польська держава вирішувала українське питання від 1918 року й дотепер.

Коротке вікно адекватності, під впливом ідей Ґедройця та традицій «Солідарності» давно замуровано нащадками Дмовського. Істерія щодо ОУН і УПА – це не про пам'ять, це мародерство, привід роз'ятрити і продемонструвати світові і нам своє еґо.

Не вийшло отримати вигоду через підпорядкування України польським інтересам, як наслідок – маски адвокатів і союзників скинуто.

Так, навроцькі будуть блокувати наш вступ до ЄС, їм це невигідно. Добре, що вони про це говорять уголос. Менше ілюзій - міцніше стоятимемо.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Польща Україна політика

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