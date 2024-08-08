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Вахтанг Кіпіані Журналіст

Чи могла Грузія захиститись від агресії Росії? Відповідь очевидна

glavcom.ua
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Фото, яке облетіло весь світ
фото: офіс президента

жодна країна світу не ввела санкції проти Росії за напад на Грузію. Навіть Україна

Кожен рік 8 серпня спостерігаю картину, коли мої приятелі стають експертами з Грузії. Читати це в більшості випадків прикро.

Чи могли Сумська та Харківська області (це і за територією, і за населенням плюс-мінус відповідає масштабам Сакартвело) самостійно без допомоги інших регіонів і держав відбити напад РФ? Очевидно, що ні.

І ресурсів навіть такої великої держави як Україна недостатньо. І зусиль десятків західних держав з їхніми рейнметалами і локхідами недостатньо. НАТО тоді не дали Грузії тоді жодного набою. ЄС ухвалив кілька резолюцій і все. ОБСЄ створила комісію Тальявіні, яка визнала, що наче сама Грузія винувата нарівні з РФ і сама почала війну. Чудова підтримка, дуже дякую. Після цього реванш не на полі бою був питанням часу.

Дзвінок американського президента зупинив війну 2008 року.

Але не повернув жодного сантиметра грузинської території. Більше того – американці після того зрадили свого партнера, «перезавантажуючи» стосунки з Путіним. Це клінічний факт.

Чи могла Грузія захиститись від агресії Росії? Відповідь очевидна фото 1

Як і те, що росіяни окупували з того часу ще кілька десятків квадратних кілометрів методом перенесенння кордону де-факто щоразу на кількасот метрів. І їхні передові позиції у кількох сотнях метрів від єдиної траси, яка сполучає країну. І в сорока кілометрах від столиці.

І жодна країна світу не ввела проти Росії за це санкції.

І Україна станом на 24.02.2022, зокрема.

Це до питання, чи ми самі такі вже принципові та емпатичні щодо болю іншого. Є питання.

Вже щонайменше 70 громадян Грузії загинули на цій війні.

Іноді варто про це згадувати перед тим як писати знецінюючі та порожні «думки».

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Джерело
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Теги: росія санкції війна Грузія напад

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