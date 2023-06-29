Головна Думки вголос Вахтанг Кіпіані
search button user button menu button
Вахтанг Кіпіані Журналіст

Про англійську як де-факто другу державну

glavcom.ua
Проєктом закону передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні
фото з відкритих джерел

Думка, що вся Європа говорить англійською – це сильне, м'яко кажучи, перебільшення

Про англійську як де-факто другу державну. Бо ж коли вимагатиметься обов'язкове знання чиновниками, прокурорами і правоохоронцями – то це саме воно.

Був у кількох десятках країн і маю особистий досвід, що за межами центральних вулиць, туристичних локацій і великих мережевих типу Макдоналдса компаній знайти англомовну людину не так і просто.

А деінде і просто неможливо. Так було у Франції, Німеччині, Польщі, Угорщині, Чехії, Болгарії, Туреччині, Австрії, Чорногорії. У Іспанії та Португалії не був, але Тетяна Кіпіані нещодавно пройшла шлях св. Якова, то каже, що в багатьох кафе вздовж дороги, якою ідуть сотні тисяч іноземців, часто не можна знайти англомовну людину у сервісі і доводиться спілкуватися на мигах з використанням окремих інтернаціональних слів.

Знайомі, які зараз розсіялись європейською глибинкою можуть підтвердити, що думка, що вся Європа говорить англійською – це сильне, м'яко кажучи, перебільшення.

Покращувати знання треба, але робити з цього черговий каргокульт – ніт.

Читайте також: Зеленський пропонує Раді надати англійській статус мови міжнародного спілкування в Україні
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: мова Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Членство в НАТО є мрією багатьох українців
Що заважає Україні вступити в НАТО
20 червня, 10:25
«Немає у Путіна і його спільника Медведєва ніяких десятиліть для війни в Україні»
Росія мусить бути демонтована. І це потрібно зробити швидше
31 травня, 07:42
Олена Зеленська кардинально не експериментує з іміджем
Перша леді України Олена Зеленська поміняла зачіску (фото)
12 червня, 11:26
Ексочільник НАТО Андерс Фог Расмуссен
Деякі країни НАТО можуть ввести війська в Україну, але за однієї умови
8 червня, 02:52
«Ліниві сирники, чи сирні оладки, називайте цей сніданок як хочете» – написала блогерка
Кулінарна блогерка поділилася рецептом ароматних сирників
22 червня, 10:10
Мультиплікатор переконаний, в нього вийшло достукатися до росіян
Автор Масяні розповів, навіщо в мультику змалював бомбардування Санкт-Петербурга
4 червня, 13:59
Чиновники Пентагону заявили, що остання допомога включає боєприпаси для передових зенітно-ракетних систем (Nasams)
США поставлять Україні нову бронетехніку на $325 млн замість пошкодженої у контрнаступі
13 червня, 11:01
Російські суверенні активи на суму понад 300 мільярдів доларів залишаються замороженими по всьому світу
Конгрес США представив законопроєкт про передачу активів РФ на користь України
16 червня, 02:21
Зеленський щодня на зв'язку з командувачами різних напрямків
«Командувачі налаштовані позитивно»: Зеленський розповів про початок контрнаступу
10 червня, 16:18

Вахтанг Кіпіані

Про англійську як де-факто другу державну
Про англійську як де-факто другу державну
Що не так з укриттями у Києві
Що не так з укриттями у Києві
Перейменування вулиць. Киян хочуть підставити?
Перейменування вулиць. Киян хочуть підставити?
Чи треба дозволити чоловікам покидати країну?
Чи треба дозволити чоловікам покидати країну?
Жорстка дерусифікація. Чому це потрібно Україні
Жорстка дерусифікація. Чому це потрібно Україні
Російські ракети знищують українську історію
Російські ракети знищують українську історію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
«Вагнерівці» незабаром можуть повторити «подвиг Наполеона» – військовий експерт
18K
Рада скасувала право на відстрочку від мобілізації тим, хто має родичів з інвалідністю
9987
29 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6921
Український дубляж зникне з кінотеатрів? Що приховує пропозиція Зеленського про англійську мову
5822
Путіна все влаштовує. І це хороша новина для України
5011
Який вигляд має могила ексмера Омельченка: шокуючі фото

Новини

Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
Вчора, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
Вчора, 13:22
Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
26 червня, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
26 червня, 05:47

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту