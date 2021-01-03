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    У світі

    Адміністрація Трампа порахувала кількість росіян під санкціями

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><span lang="uk-UA">Майк Помпео вважає позицію Дональда Трампа щодо Росії &laquo;жорсткою&raquo; </span></p> - Адміністрація Трампа порахувала кількість росіян під санкціями

    Майк Помпео вважає позицію Дональда Трампа щодо Росії «жорсткою»

    Фото з відкритих джерел

    Всього за чинного президента США до списків внесено 365 фізичних і юридичних осіб

    За час своєї діяльності адміністрації президента США Дональда Трампа внесла в санкційні списки щодо Росії понад 365 фізичних і юридичних осіб.

    «З 2017 року адміністрація ввела санкції проти понад 365 російських об'єктів у відповідь на дестабілізуючі і агресивні дії Росії в Україні і по всій Європі», – написав держсекретар США Майк Помпео у Твіттері.

    При цьому він повторив позицію Білого дому, згідно з якою адміністрація Трампа проводить жорсткішу політику щодо РФ, ніж будь-яка попередня американська адміністрація.

    «Жодна інша адміністрація не була такою жорсткою щодо Росії, як ми. І крапка. Нема про що говорити. Погляньте на факти», – наголосив Помпео.

    Як повідомлялося раніше, Міністерство торгівлі США у грудні оприлюднило список обмежень проти юридичних та фізичних осіб з десяти країн. Серед них дві компанії та один посадовець з Росії. Причиною накладення обмежень вказується спроба придбати та реекспортувати предмети американського походження через інші країни, що порушує інтереси національної безпеки та зовнішньої політики США.

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    Теги: Росія США санкції Дональд Трамп Майк Помпео
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