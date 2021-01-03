Адміністрація Трампа порахувала кількість росіян під санкціями

Всього за чинного президента США до списків внесено 365 фізичних і юридичних осіб

За час своєї діяльності адміністрації президента США Дональда Трампа внесла в санкційні списки щодо Росії понад 365 фізичних і юридичних осіб.

«З 2017 року адміністрація ввела санкції проти понад 365 російських об'єктів у відповідь на дестабілізуючі і агресивні дії Росії в Україні і по всій Європі», – написав держсекретар США Майк Помпео у Твіттері.

При цьому він повторив позицію Білого дому, згідно з якою адміністрація Трампа проводить жорсткішу політику щодо РФ, ніж будь-яка попередня американська адміністрація.

«Жодна інша адміністрація не була такою жорсткою щодо Росії, як ми. І крапка. Нема про що говорити. Погляньте на факти», – наголосив Помпео.

Як повідомлялося раніше, Міністерство торгівлі США у грудні оприлюднило список обмежень проти юридичних та фізичних осіб з десяти країн. Серед них дві компанії та один посадовець з Росії. Причиною накладення обмежень вказується спроба придбати та реекспортувати предмети американського походження через інші країни, що порушує інтереси національної безпеки та зовнішньої політики США.