На 15-ти станціях підземки встановлено автомати для Kyiv Smart Card (фото)



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В автоматах можна купити і поповнити Kyiv Smart Card Фото: Дмитро Давтян, Facebook

Триває робота зі встановлення автоматів на зупинках наземного транспорту

На 15 станціях київського метрополітену підключили автомати для купівлі та поповнення карток Kyiv Smart Card. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Дмитро Давтян на своїй сторінці у Facebook.

Так, автомати підключено на станціях метро:

«Академмістечко» (у 2-х вестибюлях) «Видубичі» «Вокзальна» «Героїв Дніпра» «Дарниця» (у 2-х вестибюлях) «Деміївська» «Лісова» «Майдан Незалежності» «Палац спорту» «Площа Льва Толстого» «Університет» «Хрещатик» (у 3-х вестибюлях) «Червоний хутір» «Бориспільська» «Теремки»

«Подібна опція на решті станцій столичної підземки з`явиться до 31 жовтня. На сьогодні в метрополітені інстальовано 207 програмно-технічних комплексів самообслуговування», - повідомив Давтян.

Також триває робота щодо встановлення автоматів на зупинках наземного транспорту.

Водночас у коментарях під дописом Давтяна кияни скаржаться на труднощі з поповненням і купівлею карток в автоматах.

Нагадаємо, із 31 жовтня 2019 року Київ переходить на е-квиток. Наразі придбати його можна на станціях київського метрополітену, в Особистому кабінеті киянина, у мобільному додатку KyivSmartCity, у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot у Телеграм та Facebook або KyivMetroBot у Телеграм та Facebook.

Як повідомлялося, муніципальний транспорт Києва вже підключено до автоматизованої системи оплати проїзду.

У Київському метрополітені жетонами можна буде користуватися до 31 жовтня. Далі - тільки електронні засоби оплати.

Станом на 22 серпня, з початку впровадження проєкту у касах київського метро було продано карток Kyiv Smart Card на суму понад 1,8 млн грн.

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