Удар по Венесуелі. Що каже міжнародне право
Статут ООН для одних залишається недоторканною рамкою, а для інших – текстом, який не заважає діяти
Cпробую розібрати кейс США vs Венесуела крізь призму «міжнародного права» та як там за нього борються.
Коротко по кейсу:
У ніч на 3 січня 2026 року спецпідрозділ армії США Delta Force провів масштабну операцію в столиці суверенної країни під назвою Венесуела. Американські сили завдали авіаударів по військових об'єктах і резиденції Мадуро.
В результаті рейду Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес було захоплено та вивезено з Венесуели на борту американського військового корабля.
Що там по самим-самим наріжним принципам міжнародного права?
«Серце» міжнародного права – Перший розділ Статуту ООН.
<цікавий факт: саме український дипломат відіграв ключову роль у створенні цих правил. На конференції в Сан-Франциско у 1945 році делегацію УРСР очолював Дмитро Мануїльський. Саме він був обраний головою першого комітету, який безпосередньо розробляв текст Преамбули та Розділу I («Цілі та Принципи»).>
Статут ООН – це не декларація про наміри. Це найвищий юридично обов'язковий договір у світі. Згідно зі Статтею 103, якщо зобов’язання країни за будь-яким іншим міжнародним договором суперечать Статуту ООН, пріоритет має саме Статут. Кожна держава, вступаючи в ООН, юридично зобов'язується дотримуватися його принципів.
Головний запобіжник від військово втручання прописаний у Статті 2 (пункт 4). Ось ключова цитата:
Всі Члени Організації Об'єднаних Націй утримуються в своїх міжнародних відносинах від погрози силою або її застосування як проти територіальної недоторканності або політичної незалежності будь-якої держави...
Також Стаття 2 (пункт 3) вимагає, щоб усі суперечки вирішувалися виключно мирними засобами, аби не піддавати загрозі міжнародний мир.
І США, і Венесуела є не просто членами, а навіть країнами-засновниками ООН.
<В цьому реченні ще десь має бути слово «повноправними», але в мене рука не піднялась його додати.>
Ітогі подвєдьом.
Якщо читати Статут ООН буквально, описаний кейс виглядає як пряме й беззаперечне порушення його базових принципів.
Але в реальному світ це виглядає інакше: міжнародне право тут поступається праву сильнішого.
США, судячи з практики, тут (і ек тільки тут) діють не в межах універсальних правил, а над ними – з позиції сили, яка сама визначає, коли норма є обов’язковою, а коли – декоративною.
У такій системі право не обмежує силу, а оформлює її постфактум; справедливість не є вихідною точкою, вона є похідною від балансу потужності.
І саме тому Статут ООН для одних залишається недоторканною рамкою, а для інших – текстом, який не заважає діяти, коли сила дозволяє не зважати на правила.
Але і перші, і другі досі офіційно його називають «серцем» міжнародного права.
P.S. Переклад офіційної позиції головного спеціаліста з питань інклюзивності в системі міжнародних відносин – тобто генсека ООН – докладу в оригіналі скріном та перекладом:
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш глибоко стурбований ескалацією у Венесуелі, яка сьогодні завершилася військовими діями з боку США.
- Він висловлює занепокоєння тим, що норми міжнародного права не були дотримані.
- Він закликає всіх учасників подій у Венесуелі до інклюзивного діалогу з повагою до прав людини та верховенства права.
