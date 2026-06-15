У цьому найбільша помилка Путіна та його друзів гебістів

Російські атаки роблять українське святе сильнішим

Моя дитяча відраза до церкви сформувалася ще у школі.

Втім, не самою школою, а екскурсією, яку вона організувала до Києво-Печерської лаври.

Я тоді був сильно вражений православним вайбом усієї лаврської екосистеми того часу – від хамства священників до шипіння продавчині церковних артефактів.

Набагато пізніше, вже дорослою людиною, я потрапив на приватний захід, який проводив Паша-Мерседес. Цього персонажа важко описати без нецензурної лексики, але я спробую: я був вшочений бидлячою поведінкою. Більше я туди не ходив. Аж до повернення Успенського собору ПЦУ.

Великодня служба у 2023 році була вже зовсім іншою. Не було і натяку на відразу. Там була українська мова. Там була доброзичливість. Там була взаємоповага. Це вже була українська церква.

І я впевнений, що такою вона і залишиться. А сьогоднішній удар лише прискорить цей процес і ще міцніше закріпить його результат.

І в цьому найбільша помилка Путіна та його друзів гебістів: чим більше вони атакують надбання української незалежності, тим ціннішими ці самі надбання стають для нас – українців, – а відповідно тим більше зусиль ми докладемо до їх відновлення та захисту.