Андрій Коболєв Ексголова правління НАК «Нафтогаз України»

Прокляття російським газом. Післямова до виборів в Угорщині

Орбан – мишеня Путіна в постійній боротьбі за доступ до газу та нафти
фото: AP

Закономірність проста

Колись Нідерланди дали світу термін «ресурсне прокляття» – після того, як великий газ зробив їх економіку залежною і вбив частину промисловості.

Схоже, у XXI столітті з’явилась нова версія – прокляття російського газу.

Судячи з траєкторії політиків, які будували свої стратегії навколо російського газу, закономірність проста: Ти, успішний національний політик, робиш ставку на дешевий газ з Росії → думаєш, що тепер взяв бога за бороду, бо цим ресурсом можеш компенсувати будь-що – корупцію, тупість лояльних посіпак, золоті унітази → тому ігноруєш необхідність розвитку та деградуєш → в якийсь момент деградація тебе ж і ховає.

Приклади:

  • Віктор Янукович – дешевий газ в обмін на політичні поступки Росії → втрата влади.
  • Ігор Додон – ставка на «Газпром» як основу стабільності → програш і зміна курсу країни.
  • Віктор Орбан – мишеня Путіна в постійній боротьбі за доступ до газової та нафтової цицьки Кремля → програв вибори з таким тріском, що сам побіг визнавати поразку до опонента, щоб не брати білет у Москву.

Російський газ – це не просто ресурс. Це інструмент створення політичної залежності, яка веде до неминучого занепаду.

Нова форма «ресурсного прокляття» – тільки вже не для економік, а для політиків.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Угорщина вибори росія газ

Читайте також

Мобільна лабораторія відбирає проби води кожні шість годин, щоб постійно контролювати її якість
Забруднення Дністра: Молдова звернулася до ЄС по екстрену допомогу
14 березня, 08:02
Було уражено інфраструктуру військового аеродрому «Майкоп», що в Республіці Адигея
Генштаб підтвердив ураження аеродрому «Майкоп» та заводу «Кремній Ел»
14 березня, 13:21
Лютий став першим місяцем з 2023 року, коли Київ повернув більше території в Україні, ніж втратив
Ілон Маск допоміг українцям перейти у контрнаступ – WSJ
21 березня, 18:34
Дмитро Факірьянов є прапорщиком російської армії
Міжнародна федерація скелелазіння визнала російських військових нейтральними атлетами
24 березня, 13:19
Прем’єр Британії Кір Стармер заявив, що Росія програє війну
Росія посилила свої позиції на фронті? Прем’єр Британії відповів
26 березня, 15:31
Сибіга зауважив, що країни Затоки останнім часом активізували діалог з Україною
Сибіга пояснив причину сплеску російських фейків про країни Затоки
7 квiтня, 13:13
Москва і Пекін заблокували рішення щодо відкриття Ормузької протоки
Росія та Китай заблокували в ООН резолюцію про відкриття Ормузької протоки
8 квiтня, 00:59
Гігантську російську роботизовану систему помітили для підтримки логістичних операцій на небезпечних ділянках лінії фронту
На Харківському напрямку російські війська застосували логістичний всюдихідний дрон «Челнок»
9 квiтня, 08:43
Литва направила РФ ноту протесту
Литва направила РФ ноту протесту
9 квiтня, 18:54

Нафтові доходи Кремля тануть швидше, ніж міфи про «вічну війну»
Нафтові доходи Кремля тануть швидше, ніж міфи про «вічну війну»
Удар по Венесуелі. Що каже міжнародне право
Удар по Венесуелі. Що каже міжнародне право
Андрій Деркач – Герой Росії. Чому вас це здивувало?
Андрій Деркач – Герой Росії. Чому вас це здивувало?
Чому Путін кличе Зеленського до Москви
Чому Путін кличе Зеленського до Москви
Угода про копалини. Чому це не біда і не трагедія
Угода про копалини. Чому це не біда і не трагедія

Новини

13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Поливаний понеділок: що потрібно зробити у перший день після Великодня
Вчора, 21:10
Великдень 2026: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 06:45
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 12 квітня 2026
Вчора, 05:59
Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
11 квiтня, 16:15
«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
11 квiтня, 12:10

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
