Прокляття російським газом. Післямова до виборів в Угорщині

Орбан – мишеня Путіна в постійній боротьбі за доступ до газу та нафти

Закономірність проста

Колись Нідерланди дали світу термін «ресурсне прокляття» – після того, як великий газ зробив їх економіку залежною і вбив частину промисловості.

Схоже, у XXI столітті з’явилась нова версія – прокляття російського газу.

Судячи з траєкторії політиків, які будували свої стратегії навколо російського газу, закономірність проста: Ти, успішний національний політик, робиш ставку на дешевий газ з Росії → думаєш, що тепер взяв бога за бороду, бо цим ресурсом можеш компенсувати будь-що – корупцію, тупість лояльних посіпак, золоті унітази → тому ігноруєш необхідність розвитку та деградуєш → в якийсь момент деградація тебе ж і ховає.

Приклади:

Віктор Янукович – дешевий газ в обмін на політичні поступки Росії → втрата влади.

Ігор Додон – ставка на «Газпром» як основу стабільності → програш і зміна курсу країни.

Віктор Орбан – мишеня Путіна в постійній боротьбі за доступ до газової та нафтової цицьки Кремля → програв вибори з таким тріском, що сам побіг визнавати поразку до опонента, щоб не брати білет у Москву.

Російський газ – це не просто ресурс. Це інструмент створення політичної залежності, яка веде до неминучого занепаду.

Нова форма «ресурсного прокляття» – тільки вже не для економік, а для політиків.