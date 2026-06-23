«Газпром» з 2008 року подешевшав у 12 разів
«Газпром» став ще однією жертвою недолугого корпоративного управління
Ринкова капіталізація «Газпрома» впала нижче 30 млрд доларів США.
Це менше, ніж … Лукойл або Новатек. Які так само знаходяться на болотах «со всємі витєкающімі».
На піку «Газпром» коштував біля 360.
Але це було дуже давно.
В 2008.
Приблизно в цей час заступник голови правління російського «достоянія» детально пояснював мені, що:
- газ торгується тільки за довгими контрактами
- на біржах цих ваших богопротівних більше 2 відер в день не торгують і торгувати не будуть,
- а LNG - американська вигадка для папуасів.
І ось пройшло 18 років.
І «Газпром» став просто ще однією жертвою недолугого корпоративного управління з перспективою продавати газ виключно китайцям за дуже довгим контрактом за дуже низькими цінами.
«А так дишал, так дишал …»
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