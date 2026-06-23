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Андрій Коболєв Ексголова правління НАК «Нафтогаз України»

«Газпром» з 2008 року подешевшав у 12 разів

glavcom.ua
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фото: Getty Images

«Газпром» став ще однією жертвою недолугого корпоративного управління

Ринкова капіталізація «Газпрома» впала нижче 30 млрд доларів США.

Це менше, ніж … Лукойл або Новатек. Які так само знаходяться на болотах «со всємі витєкающімі».

На піку «Газпром» коштував біля 360.

Але це було дуже давно.

В 2008.

Приблизно в цей час заступник голови правління російського «достоянія» детально пояснював мені, що:

  • газ торгується тільки за довгими контрактами
  • на біржах цих ваших богопротівних більше 2 відер в день не торгують і торгувати не будуть,
  • а LNG - американська вигадка для папуасів.

І ось пройшло 18 років.

«Газпром» з 2008 року подешевшав у 12 разів фото 1

І «Газпром» став просто ще однією жертвою недолугого корпоративного управління з перспективою продавати газ виключно китайцям за дуже довгим контрактом за дуже низькими цінами.

«А так дишал, так дишал …»

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Газпром путінський режим росія

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