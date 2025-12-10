Головна Думки вголос Андрій Коболєв
search button user button menu button
Андрій Коболєв Голова правління НАК «Нафтогаз України»

Андрій Деркач – Герой Росії. Чому вас це здивувало?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Приналежність Деркача до ФСБ ніколи не була секретом

Найбільше в ситуації з Андрієм Деркачем мене дивує те, як це всіх раптом «здивувало».

Хочу нагадати, що він свою роботу на російські спецслужби ніколи не приховував.

Коли в грудні 2016 року правління Нафтогазу відмовилось погоджувати тендер на суму 1.5 млрд грн на  закупівлю обладнання в підконтрольних Деркачу та Григоришину структур, він прямо погрожував мені від імені російських спецслужб.

На скільки мені відомо, через схожі «діалоги» пройшло ще декілька людей, які робили справжні реформи в інших сферах. Тому приналежність Деркача до ФСБ ніколи не була секретом. Ні для кого.

Андрій Деркач – Герой Росії. Чому вас це здивувало? фото 1
Андрій Деркач – Герой Росії. Чому вас це здивувало? фото 2

Він відноситься до тієі рідкої категорії агентів, які це не тільки не приховували, а прямо декларували в обличчя співрозмовнику.

Ну а про розумові здібності людей, які вирішили ділити з ним награбоване, навіть говорити не варто.

Як кажуть на рідній для них мові – «ето фіаско, братан!».

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Андрій Деркач росія державна зрада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Командна робота США-ЄС та України по суті продемонструвала свою ефективність і викликала істерику у Кремлі
Санкційний удар по нафті. У Кремлі істерика
8 грудня, 16:16
2 грудня в Орловській області через атаку БпЛА сталася пожежа на об'єктах паливно-енергетичного комплексу
Дрони знищили резервуари з паливом в Орловській області: супутникові фото
7 грудня, 14:24
США тимчасово пом’якшили санкції проти «Лукойлу», продовживши ліцензію на роботу його мережі АЗС до квітня 2026 року
США тимчасово призупинили санкції проти «Лукойлу»
4 грудня, 22:10
Путін зробив чергову цинічну заяву щодо війни
Путін озвучив нову заяву щодо війни в Україні
4 грудня, 20:27
Поставки російського СПГ до Європи за перші 11 місяців поточного року скоротилися на 16%
Російські газові справи: ціни, обсяги, тенденції
1 грудня, 18:51
Сильна позиція – єдиний спосіб зупинити Росію
Слабкість Заходу перед Росією – пряме запрошення до ескалації
28 листопада, 14:57
Путін не бачить проблем у тому, щоб водити за носа США
Чергова димова завіса Путіна. Чого чекати Україні та ЄС від переговорів?
28 листопада, 13:05
Білий дім очікує узгодження терміну припинення бойових дій в Україні до кінця листопада
Politico: США планують оголосити терміни завершення війни в Україні найближчим часом
19 листопада, 16:31
Саратовський НПЗ
Вибухи на Одещині, атака на Саратовський НПЗ: головне за ніч
11 листопада, 05:46

Андрій Коболєв

Андрій Деркач – Герой Росії. Чому вас це здивувало?
Андрій Деркач – Герой Росії. Чому вас це здивувало?
Чому Путін кличе Зеленського до Москви
Чому Путін кличе Зеленського до Москви
Угода про копалини. Чому це не біда і не трагедія
Угода про копалини. Чому це не біда і не трагедія
Відокремлення ГТС України від «Нафтогазу» має бути завершене за кілька днів
Відокремлення ГТС України від «Нафтогазу» має бути завершене за кілька днів
Медведчук вирішив включитися в боротьбу за подарунок «Газпрому» від України
Медведчук вирішив включитися в боротьбу за подарунок «Газпрому» від України
«Шумєть» дійсно не треба. Коментар до заяви Путіна на тему газу
«Шумєть» дійсно не треба. Коментар до заяви Путіна на тему газу

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Сьогодні, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Вчора, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Вчора, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua