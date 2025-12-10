Андрій Деркач – Герой Росії. Чому вас це здивувало?
Приналежність Деркача до ФСБ ніколи не була секретом
Найбільше в ситуації з Андрієм Деркачем мене дивує те, як це всіх раптом «здивувало».
Хочу нагадати, що він свою роботу на російські спецслужби ніколи не приховував.
Коли в грудні 2016 року правління Нафтогазу відмовилось погоджувати тендер на суму 1.5 млрд грн на закупівлю обладнання в підконтрольних Деркачу та Григоришину структур, він прямо погрожував мені від імені російських спецслужб.
На скільки мені відомо, через схожі «діалоги» пройшло ще декілька людей, які робили справжні реформи в інших сферах. Тому приналежність Деркача до ФСБ ніколи не була секретом. Ні для кого.
Він відноситься до тієі рідкої категорії агентів, які це не тільки не приховували, а прямо декларували в обличчя співрозмовнику.
Ну а про розумові здібності людей, які вирішили ділити з ним награбоване, навіть говорити не варто.
Як кажуть на рідній для них мові – «ето фіаско, братан!».
