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    Думки вголос

    9 Травня. Звідки це свято?

    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Розсилка
    9 Травня. Звідки це свято?

    Коли люди героїчно перемогли у війні, їм дали свято. Щоб вони не задавали питання про мільйони смертей ...

    Я 9 мая думаю вот о чем. Если бы не было пакта Молотова-Риббентропа, то Гитлер не напал бы на Польшу. И немецкая армия не оказалась бы на границе с СССР.

    Если бы Сталин хотел защитить страну и берег жизни людей, то выстроил бы такую оборонительную линию, которую немцы не прошли. Но это не сделали.

    Было множество возможностей предотвратить войну и сохранить миллионы жизней.

    Но у советской власти были другие задачи. А потом, когда люди героически победили в войне, им дали праздник. Чтобы они не задавали вопросы, как допустили миллионы смертей...

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    Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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