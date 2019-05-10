9 Травня. Звідки це свято?

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Коли люди героїчно перемогли у війні, їм дали свято. Щоб вони не задавали питання про мільйони смертей ...

Я 9 мая думаю вот о чем. Если бы не было пакта Молотова-Риббентропа, то Гитлер не напал бы на Польшу. И немецкая армия не оказалась бы на границе с СССР.

Если бы Сталин хотел защитить страну и берег жизни людей, то выстроил бы такую оборонительную линию, которую немцы не прошли. Но это не сделали.

Было множество возможностей предотвратить войну и сохранить миллионы жизней.

Но у советской власти были другие задачи. А потом, когда люди героически победили в войне, им дали праздник. Чтобы они не задавали вопросы, как допустили миллионы смертей...

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Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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