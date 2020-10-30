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    Думки вголос

    Кому підіграє Конституційний суд, який «хоче розігнати» Зеленський?

    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Розсилка
    Кому підіграє Конституційний суд, який «хоче розігнати» Зеленський?

    У 2019 році Зеленський не вніс до декларації 5 млн грн, але тоді ніяких кримінальних справ не було

    Мовою оригіналу

    Поскольку документы никто у нас не читает, то просто поясню, какое же решение вынес Конституционный суд.

    Во-первых, Нацагентство по противодействию коррупции не имеет право проверять декларации судей, поскольку это давление на судебную власть.

    Во-вторых, отменяется уголовная ответственность за неправдивую информацию в декларацию чиновника. Или неподача информации в такую декларацию при получении доходов.

    А теперь самое интересное. В 2020 году возник скандал. Оказалось, что президент Зеленский в 2019-м не внёс в декларацию 5 млн гривен, полученных от спекуляций на ОВГЗ. Правда, никто никаких уголовных дел не возбуждал. И дело быстро замяли.

    Это на тему того, кому подыгрывает Конституционный суд, который Зеленский «хочет разогнать»)))))))

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    Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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    Конституційний суд декларація Владимир Зеленский
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