Кому підіграє Конституційний суд, який «хоче розігнати» Зеленський?

У 2019 році Зеленський не вніс до декларації 5 млн грн, але тоді ніяких кримінальних справ не було

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Поскольку документы никто у нас не читает, то просто поясню, какое же решение вынес Конституционный суд.

Во-первых, Нацагентство по противодействию коррупции не имеет право проверять декларации судей, поскольку это давление на судебную власть.

Во-вторых, отменяется уголовная ответственность за неправдивую информацию в декларацию чиновника. Или неподача информации в такую декларацию при получении доходов.

А теперь самое интересное. В 2020 году возник скандал. Оказалось, что президент Зеленский в 2019-м не внёс в декларацию 5 млн гривен, полученных от спекуляций на ОВГЗ. Правда, никто никаких уголовных дел не возбуждал. И дело быстро замяли.

Это на тему того, кому подыгрывает Конституционный суд, который Зеленский «хочет разогнать»)))))))

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Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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