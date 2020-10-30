Один із суддів Конституційного суду подав у відставку

«На мене почали системно давити за часів президента Зеленського», — сказав суддя Ігор Сліденко

Сліденко заявив, що подав у відставку через тиск з боку Офісу Зеленського

Суддя Конституційного суду України Ігор Сліденко написав заяву про свою відставку. Заява знаходиться у Конституційному суді.

Про це він заявив 30 жовтня під час брифінгу.

За його словами, заява про відставку була написана ще 8 жовтня.

«Сьомого жовтня мені зателефонували і сказали, що я повожуся неправильно. Восьмого жовтня я написав заяву про відставку. Тому я маю моральне право говорити про ці речі (тиск на суд - ред.). Вона знаходиться в суді, її має розглядати суд», - розповів він.

Водночас Сліденко відмовився розповідати, хто йому телефонував і чинив тиск, але зазначив, що дзвінок був з Офісу президента.

«Суть цих проблем наступна. У грудні минулого року я виїхав за кордон, це були вихідні. 8 грудня вийшов на роботу і попросив, щоб мені дали листочок, щоб внести відомості про зарплату. Мені принесли його 9-го, я вніс ці дані. Формально я порушив закон, але я не міг внести їх вчасно. Я надав свідчення в НАЗК, але вони сказали, що ці свідчення не підходять», - пояснив суддя.

Сліденко також наголосив, що його репутацію знищили і навряд чи він залишиться в Україні.

«На мене почали системно давити за часів президента Зеленського», — сказав суддя.

Між іншим, сьогодні стало відомо, що ДБР відкрило справу щодо кримської нерухомості голови Конституційного суду.

30 жовтня голова КСУ Тупицький повідомив, що просить особистої зустрічі з Зеленським.

Також під час брифінгу Тупицький заявив, що законопроєкт президента Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Раніше Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій.

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